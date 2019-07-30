Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік

Українець допоміг Селтіку обіграти Нимме Калью у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (2:0).

Швед вийшов на поле на 70-й хвилині, але цього виявилося достатньо, щоб стати автором гола. Мар'ян підхопив м'яч на межі штрафного майданчика і ювелірним ударом відправив його у дев'ятку воріт суперника, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Швед голом допоміг Селтіку переграти Нимме Калью українців і вийти в наступний раунд

До слова, це був перший офіційний поєдинок 22-річного українця у складі шотландського клубу.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0. В 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Селтіку протистоятиме румунський Клуж.

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