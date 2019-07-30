toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік

22:02 769 Читать на русском
Швед забив фантастичний гол у Лізі чемпіонів, яскраво дебютувавши за Селтік
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Українець допоміг Селтіку обіграти Нимме Калью у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (2:0).

 

Швед вийшов на поле на 70-й хвилині, але цього виявилося достатньо, щоб стати автором гола. Мар'ян підхопив м'яч на межі штрафного майданчика і ювелірним ударом відправив його у дев'ятку воріт суперника, зробивши рахунок 2:0 на користь "кельтів".

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Швед голом допоміг Селтіку переграти Нимме Калью українців і вийти в наступний раунд

До слова, це був перший офіційний поєдинок 22-річного українця у складі шотландського клубу.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0. В 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Селтіку протистоятиме румунський Клуж.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Десна – Львів, Колос – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
08:00
5111
Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів Відеоновини Головне Українці за кордоном Нимме Калью - Селтік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
48
хв
Олександрія
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук