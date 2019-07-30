Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

"Футбол 24" зібрав топ-30 переходів українських гравців у Європу, які вже відбулися влітку 2019 року. Руслан Маліновський, Євген Шахов та інші трансфери – в нашому матеріалі.

Нинішнє літнє міжсезоння не особливо виокремлюється з-поміж логічного ряду попередніх трансферних вікон. Тенденція загалом одна - українські футболісти при першій нагоді їдуть підкорювати Європу.

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І не важливо, чи змінюєш ти бронзового призера УПЛ з перспективою зіграти на груповому етапі Ліги Європи на четверту команду чеської ліги, як це зробив Андрій Цуріков. Або ж у розквіті футбольної кар’єри залишаєш луганську Зорю і переходиш у тираспольський Шериф, як це вдалося Артему Гордієнку. Разом з тим, по-справжньому класних трансферів за участю українців також вистачало сповна.

Провідні ліги

Наших легіонерів зовсім мало у топ-5 чемпіонатах, проте суттєвої ваги додають українці, які виступають у нижчих дивізіонах елітних ліг. Чи не першим серед українців свій перехід влітку оформив Борис Тащи. Його міграція виявилася виключно внутрішньою – одесит покинув Дуйсбург, який вилетів у третій дивізіон, і перебрався у лігво Санкт-Паулі, твердого середняка Другої Бундесліги.

Про трансфер Руслана Маліновського було сказано дуже багато. Нам залишається лише з великим задоволенням констатувати той факт, що у новому сезоні Серія А стане для нас ріднішою і цікавішою. До того ж участь Аталанти у Лізі чемпіонів повинна додати наснаги гравцю збірної України.

Не Маліновським єдиним – в елітному італійському дивізіоні відтепер гратиме Євген Шахов. У Греції вихованець Дніпра виграв усе, що міг, тому цілком логічним видався його трансфер із ПАОКа у Лечче.

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Перший європейський досвід у новому сезоні отримає Сергій Мякушко. Тут би і порадіти варто за земляка, проте трансфер 26-річного футболіста, який викликався до національної збірної України у 14-ту команду Сегунди, виглядає дещо суперечливо. Європа ж вона різною буває… Не хочеться аналогій, але згадується перехід Дмитра Хомченовського у Понферрадіну. Як би там не було, уважно стежитимемо за грою недавнього лідера Карпат у Іспанії.

Середняки

Практично жодне трансферне вікно не минає без переїзду українця у Бельгію. Цього разу облюбовану нашими земляками Лігу Жупіле поповнив Едуард Соболь. Брюгге орендував у Шахтаря гравця збірної України з опцією можливого викупу. Вже зовсім скоро вихованець запорізького футболу завітає в Україну – жереб звів його нову команду і київське Динамо у Третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Збільшилася популяція наших футболістів у Чехії. По-перше, повноцінний контракт зі Слованом підписав Тарас Качараба, який раніше був орендований командою з Ліберця у Шахтаря. На заміну Едуарду в країну пива прибули ще троє українців. Андрій Цуріков гратиме за Яблонець, де до останнього часу виступав Соболь. Щоправда, за словами самого Цурікова, через травму він буде вимушений пропустити зо два місяці.

Олександр Азацький влітку змінив кутаїське Торпедо на Фастав (Злін). Два роки тому центральний оборонець вже підписував контракт з чеською командою. Тоді у Баніку українець виступав з Міланом Барошем. Тепер Азацький гратиме із ще одним відомим чехом (щоправда, не настільки, як Барош) Петром Їрачеком.

Замість Олександрії Ахмед Алібеков тепер виступатиме у Словані. Це далеко не перший футболіст в команді з Ліберця. Раніше за Слован виступали Люлька, Рибалка, Морозенко, Калітвінцев, Бутенін і Буднік, а тепер грає вищезгаданий Качараба. Орендна угода Алібекова і Слована розрахована на один рік.

Протягом останніх місяців португальський Гімарайнш був часто згадуваним нашими ЗМІ. Передусім через те, що саме з цієї команди перебрався у Шахтар весь тренерський штаб команди на чолі з Луїшем Каштру. Також з Гімарайнша в Україну повернувся бразилець Додо, контракт якого належить "гірникам". Врешті-решт, ще один оборонець донеччан Валерій Бондаренко у новому сезоні виступатиме за Гімарайнш. Тривалість оренди становить один рік.

Руслан Бабенко вже встиг дебютувати у складі нової команди, новачка польської Екстракляси, Ракува з Ченстохови. В лютому у складі Чорноморця Бабенко виходив у товариському матчі проти Ракува, а через кілька місяців змінив команду, яка вилетіла з елітного дивізіону на команду, яка вийшла туди.

Також у Польщу повертається Денис Баланюк. Складно спрогнозувати чи українець отримає ігрову практику у Віслі, проте дуже хотілося б у це вірити. Один з найталановитіших футболістів свого покоління поки не показав, напевно, і 5% того, на що здатен. Хочеться лише побажати Денису, щоб усі скандали/непорозуміння з тренерами/нарікання на партнерів залишилися у минулому, а попереду був лише футбол високого рівня.

Також відзначаємо перехід з ПФК Львів у Ягеллонію 19-річного півзахисника юнацької збірної України Олега Горіна. Ймовірно, хлопець не одразу залучатиметься до матчів головної команди, проте будемо уважно слідкувати за його виступами у сусідній країні.

Збільшилося наше представництво на Кіпрі. У розташування флагмана місцевого футболу перебрався Євген Селін. Донедавна футболіст виступав за угорський МТК, який вилетів у другий дивізіон, а влітку став гравцем Анортосіса.

На Кіпр перебрався ще один колишній гравець Динамо Артур Рудько. 27-річний воротар підписав контракт з Пафосом. У минулому сезоні Анортосіс і Пафос фінішували поруч – на 7-й та 8-й сходинках відповідно.

Ключовий напрямок

Беззаперечним лідером за кількістю українських трансферів стала Угорщина. У сусідній країні і раніше не бракувало наших земляків, проте літо, що триває стало аномальним.

У команду Сергія Реброва, Ференцварош, перебралося відразу двоє новачків. Ексгравці Маріуполя Олександр Зубков та Данило Ігнатенко повинні стати ключовими виконавцями Фраді, судячи з перших поєдинків у новій команді. Зубков, наприклад, отримав особливий імпульс і має чудову нагоду реанімувати кар’єру і виправдати аванси.

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Слід додати, що Ігор Харатін недовго залишався єдиним українцем у складі Ференцвароша після скандального переходу Івана Петряка у лігво ворога,Фехервара. Як би там не було, Петряк зважився на серйозний крок і майбутній сезон повинен стати для Івана хорошим випробуванням.

Лідер оборони львівських Карпат Андрій Нестеров вирішив поїхати ще західніше Львова і став гравцем Мезекьовешда. Невелике містечко має хорошу команду, яка у минулому сезоні фінішувала на шостій сходинці.

Владислав Кулач став частиною легендарного Гонведа – за цю команду свого часу виступали Ференц Пушкаш та Шандор Кочиш. До речі, у минулому сезоні Гонвед був однією з небагатьох команд угорської ліги, у складі якої українці не грали. Попередній шматок кар’єри Кулача видався відверто суперечливим, тому нападник має хороший шанс розпочати все з нуля.

Пострадянський простір

Колись здавалося, що Артем Гордієнко із луганської Зорі повторить шлях Олександра Караваєва, Максима Малишева чи Руслана Маліновського і, як мінімум, дебютує в національній збірній України. Проте час минав, а Гордієнко до вершин так і не добрався. Влітку він прийняв суперечливе, хоч і пояснюване рішення – став гравцем тираспольського Шерифа. В чемпіонаті Молдови це беззаперечний фаворит, а от в Лізі чемпіонів команда вилетіла вже на ранньому етапі, поступившись грузинському Сабуртало.

Не менш перспективним вважався одесит Іван Бобко. Футболіст сприймався, як один з найбільших талантів Чорноморця, хоча сповна свій потенціал не реалізував. Бобко пограв в Угорщині та Швеції, однак цього літа підписав контракт з казахським Окжетпесом. Команда з Кокшетау розташовується у нижній частині турнірної таблиці.

Суттєві зміни відбулися в українському представництві у Грузії. Азацький, Чачуа та Іванісеня, найбільш стабільні наші земляки в Еровнулі лізі, перебралися в інші чемпіонати. Натомість тбіліське Динамо поповнилося відразу трьома виконавцями з українським паспортом. Сергій Літовченко вже колись виступав за столичну команду, а тепер знову туди повернувся. Новий-старий клуб привітав воротаря українською мовою.

Талановитий вихованець запорізького Металурга Олександр Каплієнко також має чудову нагоду перезавантажити свою кар’єру. Олександру лише 23 і виступи у складі найсильнішої на дану хвилину команди Грузії – однозначний позитив.

Також гравцем тбіліського Динамо став Михайло Шишка. Попередньою командою уродженця Львівщини і вихованця академії донецького Шахтаря був Оболонь-Бровар. Раніше Михайло протягом трьох сезонів виступав у Литві.

Конкурувати з Угорщиною сміливо може Латвія. Відтепер там гратиме ще півдесятка українців. Наприклад, Михайло Сергійчук та Костянтин Махновський з перших днів стали основними виконавцями у Вентспілсі. Команда з українцями успішно крокує у Лізі Європи і боротиметься за медалі у внутрішній першості.

Дует українців перебрався у Ригу, яка лідирує у Вірслізі. Роман Дебелко та В’ячеслав Шарпар вже забивали у новій команді і непогано виступають у єврокубках. Щоправда, з Ліги чемпіонів Рига вилетіла, втім достойно зіграла з чемпіоном Польщі, П’ястом, у Лізі Європи. Дебелко там теж встиг забити гол.

У Валмієрі віднедавна виступає Костянтин Черній. Майже усю свою кар’єру він провів у Другій українській лізі, багато років виступаючи за кременчуцький Кремінь. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром третього за рангом українського дивізіону.

Повернувся після дискваліфікації на поле Станіслав Микицей. Спочатку він продовжив виступи в Олександрії, але нещодавно став гравцем Єлгави, за яку вже встиг дебютувати.

В молдовському Динамо-Авто гратиме Олександр Масалов, який встиг побувати у структурах київського Динамо та донецького Шахтаря. Естонський Нимме Калью поповнив Владислав Хомутов. Останньою командою вихованця Олімпіка був словацький Злате Моравце, де українець майже не грав через травму.

В якості бонусу – новина з далекого Узбекистану, куди занесло вихованця Динамо Євгена Чумака. Нещодавно 23-річний футболіст підписав контракт з Бунедкором. Команда, відома завдяки виступам у ній бразильця Рівалдо, бореться за медалі узбецької ліги.

Трансферне вікно у більшості країн Європи ще відчинене і кілька українців однозначно ще поповнять склади закордонних команд. У топ-5 лігах такий дедлайн відбудеться 2-го вересня (лише в АПЛ – 8 серпня), а в Угорщині, Греції та Сербії, наприклад, 31-го серпня. В будь-якому разі уважно слідкуватимемо за трансферами земляків у європейські чемпіонати.

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