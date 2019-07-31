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Динамо не будет платить Алибекову зарплату за аренду в Слован – агент раскрыл детали сделки

09:13 190 Читати українською
Динамо не будет платить Алибекову зарплату за аренду в Слован – агент раскрыл детали сделки
Ахмед Алибеков / ФК Динамо

Известный агент Вячеслав Заховайло раскрыл подробности аренды Ахмеда Алибекова из Динамо в чешский Слован.

Напомним, Ахмед Алибеков был близок к переходу в Александрию, однако оказался в Словане из Либереца. Аренда полузащитника рассчитана на сезон 2019/20.

Представитель 21-летнего игрока Вячеслав Заховайло, который живет в Чехии, рассказал о деталях сделки.

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"Бесплатных аренд не бывает. В данном случае это аренда на взаимовыгодных условиях. Слован инвестирует в игрока деньги и место в составе и закрывает проблемную позицию.

Динамо взамен получает необходимую практику для игрока. Кроме того, киевляне не доплачивают ему зарплату. Сам Ахмед дал согласие на аренду в Слован самостоятельно, предварительно посоветовавшись со своей семьей", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Напомним, переходом Алибекова в Слован остался недоволен наставник Александрии Владимир Шаран, который обвинил Игоря Суркиса и представителей игрока в нарушении договоренностей.

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