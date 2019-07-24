"У них треба запитати, чому так трапилося", – Шаран звинуватив Суркіса та агентів у зриві трансферу Алібекова

Наставник Олександрії Володимир Шаран розчарований зривом переходу Ахмеда Алібекова з Динамо.

Нагадаємо, Ахмед Алібеков, права на якого належать Динамо, був близьким до переходу в Олександрію. 21-річний центрхав навіть вирушив на збори до Болгарії у складі бронзового призера УПЛ 2018/19, проте днями стало відомо, що Алібеков, найімовірніше, перейде у чеський Слован з Лібереца.

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"Питання щодо Алібекова краще задати Ігорю Суркісу. Я тут ні при чому. Коли спілкувався з агентами футболіста, то мене запевнили, що все буде нормально. Я хотів бачити футболіста в Олександрії, він теж хотів бути в нашій команді.

Ми розмовляли за оренду захисника "біло-синіх", але чомусь не вийшло. Є агенти і президент Динамо. Ось у них треба запитати, чому так трапилось. Алібеков мене влаштовував як людина і гравець. На жаль, не домовились", – цитує Шарана Footboom.

Цікаво, що це вже не перша трансферна невдача Олександрії у поточне міжсезоння. Раніше клуб був близьким до оренди Валерія Бондаренка з Шахтаря, проте "гірники" вирішили віддати захисника португальській Віторії.

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