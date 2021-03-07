Динамо підходить до матчу проти Миная у непоганій формі. У новому році кияни не зазнали жодної поразки, прорвавшись у 1/8 фіналу Ліги Європи та відірвавшись від Шахтаря на чотири очки в УПЛ – щоправда, вчора "гірники" не без скандалу скоротили відставання. За очікуваними очками та голами команда лідирує із серйозним відривом, за очікуваними пропущеними "біло-сині" також найкращі (всього 10,55), та і по грі вони виглядають доволі стабільно. Так, проблем достатньо, але серйозних перекосів немає.

Динамо – Минай: матч офіційно перенесений до Києва

"Біло-сині" загалом демонструють той же підхід до чемпіонату, що і восени – слабенькі колективи впевнено виносять, а з сильнішими цілком можлива і нічия. Минай явно не належить до останніх, але свій шанс у закарпатців буде. Наприклад, зі стандартів та кросів у штрафний – динамівська оборона виглядає у цьому аспекті дуже слабко. Крім того, кияни частенько демонструють значні просідання по темпу й не дуже переконливі під агресивним пресингом навіть у матчах проти аутсайдерів, а до поєдинку з Минаєм вони підходять на тлі втоми від 120 хвилин з Колосом.

Навіть при такій кількості мінусів Динамо мало що дозволяє суперникам, а свої 4-5 гольових моментів навіть у найгірших поєдинках підопічні Мірчі Луческу створюють стабільно. Зараз же у них ще й мотивація серйозна – не можна підпускати Шахтар на мінімальну дистанцію. Як мінімум, до матчу проти Зорі та Класичного.

Минай у новому році стартував слабко, програвши Львову (аутсайдеру) та зазнавши розгрому в Олександрії (при двох ударах по воротах). Тиждень тому підопічним Василя Кобіна таки вдалося перервати 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ, прибивши Олімпік, але закарпатці в тому поєдинку не створили нічого, крім двох пенальті – до того ж, один із них відверто подарували. Перемога над сирими донеччанами дозволили відірватись від останньої позиції аж на одне очко.

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Очевидно, що у матчі з Динамо минайці не будуть вирішувати турнірні завдання, а просто спробують дати гідний бій. Щоправда, проти сильних колективів "лиси" не вражають: Динамо Олександрія, Зоря та Шахтар у першому колі УПЛ розгромили дебютанта ("жовто-чорні" зробили це ще й двічі), а Десна обмежилась мінімальною звитягою – успіхом була тільки перемога над Олександрією з рахунком 1:0 в 2-му турі. Очевидно, що до боротьби з топами новачок поки що не доріс.

Кадрова ситуація

Травмовані: Буяльський, Циганков (під питанням), Бурда, Белуце, Вербіч, Попов, Гармаш (всі – Динамо)

Дискваліфіковані: Нурієв (Минай)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Родрігес, Шапаренко, Де Пена – Бєсєдін

Минай: Попович – Малепе, Карась, Ковтун, Маємбе – Хахльов, Ткачук – Шпак, Мілевський, Кожанов – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Кияни у поточному сезоні грають самі й дають грати суперникам – навіть нещасний Львів цілком міг завершити з рахунком 2:3 після трьох пропущених голів до 52-ї хвилини. Втім, на результат у матчах проти нинішнього Динамо можуть розраховувати лишень дуже сильні колективи на кшталт Десни, Колоса чи Зорі. У Миная ж третя з кінця кількість пропущених голів та всього дві перемоги в останніх 14 турах УПЛ. Такі колективи підопічні Мірчі Луческу б'ють "однією лівою".

"Біло-сині" привчили очікувати проблем навіть у поєдинках проти аутсайдерів, але також вони привчили до стабільного набору трьох очок там, де це необхідно робити. Матч проти Миная – з цієї категорії, тож варто ставити на впевнену перемогу Динамо.

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