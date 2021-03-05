"Так, я колись говорив, що буду грати лише за свій рідний клуб, але так склалася ситуація, що буду грати проти них. Маємо те, що маємо. Звісно, я чекаю цього матчу, хочеться всіх побачити, привітатися, згадати якісь історії. Кого хотів би побачити? Олега Гусєва, звісно, Огнєна Вукоєвіча. Це з тих, хто залишився.

Легіонер Миная "нокаутував" Мілевського у матчі з Олімпіком – відео неочікуваного удару

Що б я сказав Мірчі Луческу при зустрічі? Чесно, я не знаю, чи буде час з ним поспілкуватися. Ось з Юрієм Калітвінцевим, який приїздив минулого тижня, хотілося перекинутися словами, але не було часу зовсім з ними поговорити, не встигли. Подивимося, чи буде можливість поспілкуватися з Луческу, яка буде обстановка, у кого який настрій. Не хочемо хвалитися і бити себе в груди, що зможемо взяти очки з Динамо, але скажу точно, що Минай зможе дати бій киянам, тим більше вболівальники прийдуть. Якщо заб’ю, чи буду святкувати? Ні, не збираюся", – цитує Мілевського офіційний сайт Миная.

Зазначимо, що протистояння закарпатців та Динамо відбудеться 7 березня, початок зустрічі о 14:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє