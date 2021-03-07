Динамо подходит к матчу против Миная в неплохой форме. В новом году киевляне не потерпели ни одного поражения, прорвавшись в 1/8 финала Лиги Европы и оторвавшись от Шахтера на четыре очка в УПЛ – правда, вчера "горняки" не без скандала сократили отставание. По ожидаемым очкам и голам команда лидирует с серьезным отрывом, по ожидаемым пропущенными "бело-синие" также лучшие (всего 10,55), да и по игре они выглядят довольно стабильно. Да, проблем достаточно, но серьезных перекосов нет.

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"Бело-синие" в целом демонстрируют тот же подход к чемпионату, что и осенью – слабые коллективы уверенно выносят, а с более сильными вполне возможна и ничья. Минай явно не относится к последним, но свой шанс у закарпатцев будет. Например, по стандартам и кроссам в штрафной – динамовская оборона выглядит в этом аспекте очень слабо. Кроме того, киевляне частенько демонстрируют значительные просадки по темпу и не очень убедительные под агрессивным прессингом даже в матчах против аутсайдеров, а в поединке с Минаем они подходят на фоне усталости от 120 минут с Колосом.

Даже при таком количестве минусов, Динамо мало что позволяет соперникам, а свои 4-5 голевых моментов даже в худших поединках подопечные Мирчи Луческу создают стабильно. Сейчас же у них еще и мотивация серьезная – нельзя подпускать Шахтер на минимальную дистанцию. Как минимум, до матча против Зари и Классического.

Минай в новом году стартовал слабо, проиграв Львову (аутсайдеру) и потерпев разгром в Александрии (при двух ударах по воротам). Неделю назад подопечным Василия Кобина удалось прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ, прибив Олимпик, но закарпатцы в том поединке не создали ничего, кроме двух пенальти – причем один из них откровенно подарили. Победа над сырым Донецком позволила оторваться от последней позиции аж на одно очко.

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Очевидно, что в матче с Динамо минайцы не будут решать турнирные задачи, а просто попытаются дать достойный бой. Правда, против сильных коллективов "лисы" не впечатляют: Динамо Александрия, Заря и Шахтер в первом круге УПЛ разгромили дебютанта (причем "желто-черные" сделали это дважды), а Десна ограничилась минимальной победой – успехом была только победа над Александрией со счетом 1:0 во 2-м туре. Очевидно, что к борьбе с топами новичок пока не дорос.

Кадровая ситуация

Травмированные: Буяльский, Цыганков (под вопросом), Бурда, Бэлуцэ, Вербич, Попов, Гармаш (все – Динамо)

Дисквалифицированы: Нуриев (Минай)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Минай

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота,Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Родригес, Шапаренко, Де Пена – Беседин

Минай: Попович – Малепе, Карась, Ковтун, Маембе – Хахлев, Ткачук – Шпак, Милевский, Кожанов – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Киевляне в текущем сезоне играют сами и дают играть соперникам – даже несчастный Львов вполне мог завершить со счетом 2:3 после трех пропущенных голов до 52-й минуты. Впрочем, на результат в матчах против нынешнего Динамо могут рассчитывать только очень сильные коллективы вроде Десны, Колоса или Зари. У Миная же третье с конца количество пропущенных голов и всего две победы в последних 14 турах УПЛ. Такие коллективы подопечные Мирчи Луческу бьют "одной левой".

"Бело-синие" приучили ожидать проблемы даже в поединках против аутсайдеров, но также они приучили к стабильному набору трех очков там, где это необходимо делать. Матч против Миная – из этой категории, поэтому стоит ставить на уверенную победу Динамо.

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