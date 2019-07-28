Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України-2019

Київське Динамо і донецький Шахтар змагаються за Суперкубок України. Склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар стартував на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок поєдинку за Суперкубок України – о 21:00 за київським часом. "Гірники" взяли золотий дубль у сезоні 2018/19. Кияни обмежилися другим місцем в УПЛ. Дивитися матч Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна на телеканалах "ТРК Україна" та "Футбол 1". Попередня суперкубкова зустріч завершилася мінімальною перемогою команди Хацкевича, для якого це поки єдиний трофей за час тренерської кар'єри.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Луїш Каштру дебютує в офіційній грі на посаді головного тренера "гірників". Разом з ним у новій ролі – асистент наставника Даріо Срна. За Динамо перший офіційний матч зіграє півзахисник збірної України Олександр Караваєв, який замінить травмованого Циганкова у старті. Відзначимо, що наразі Шахтар мінімально випереджає киян за кількістю перемог у Суперкубку України. Якщо Динамо переможе, в обох команд буде по 8 подібних трофеїв. Отже, безсумнівно, що сьогоднішнє Класичне буде особливою битвою для наших грандів.

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко – Соломон, Патрік, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Матвієнко, Піхальонок, Маркос Антоніо, Дентінью, Тете, Сікан

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв – Караваєв, Буяльський (к), Гармаш, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Попов, Піваріч, Кадірі, Сидорчук, де Пена, Цітаішвілі

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Наш склад на перший матч сезону #ДинамоШахтар. Уперед за Суперкубком!



Матч-центр: https://t.co/Gbd1zuxJH2.#ДинамоШахтар #ЗарядженіПеремагати pic.twitter.com/yjimhKpPz9 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019 Динамо – Шахтар: стартові склади на матч за Суперкубок України-2019

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