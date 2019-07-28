Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого

"Футбол 24" зібрав усе найважливіше із 16-річної історії Суперкубка України.

Матч за Суперкубок України зіграють ушістнадцяте. Це вже досить довга історія, яка найчастіше пишеться в Одесі. Там все починалося у 2004 році, і саме в Одесі відбулася найбільша кількість матчів – дев’ять. Цього року відбудеться десятий, тобто ми маємо невеличкий ювілей.

Окрім Одеси, матчі за Суперкубок України проводилися ще в п’яти містах України. Двічі – в Полтаві (2008, 2011), по разу в Сумах (2009), Запоріжжі (2010), Луганську (2012) та Львові (2014).

З 2008 по 2014 рік Суперкубок подорожував Україною, у 2013-му ще раз побував у Одесі, а потім знову повернувся до Південної Пальміри. Вже п’ятий рік (з 2015-го) футбольний сезон в Прем’єр-лізі України розпочинається виключно в Одесі.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч за Суперкубок України-2019

Саме в Одесі було встановлено рекорд відвідуваності. Причому – з другої спроби. У 2005 році матч Динамо та Шахтаря відвідали 34400 глядачів. У топ-5 за цим показником також входять матчі 2004 року (34362, Одеса), 2014 (34347, Львів), 2015 (34164, Одеса) та 2017 (34146, Одеса).

Найменшу аудиторію збирали матчі в Запоріжжі (10500, 2010 рік) та Сумах (18500, 2009).

Стабільність цього трофею в тому, що найчастіше за нього сперечаються Динамо та Шахтар. Тільки вони й вигравали Суперкубок України: кияни – сім разів, "гірники" – вісім. Лише Шахтарю вдалося видати цикл перемог – чотири поспіль (2012-2015). Кияни здобували приз двічі поспіль (2006-2007), у решті випадків тріумфатори чергувалися. У 2018-му вікторію святкувало Динамо.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

По разу за Суперкубок України боролися Ворскла (2009), Таврія (2010), донецький Металург (2012) та Чорноморець (2013). Полтавчани та сімферопольці грали у якості володаря Кубка України, донеччани та одесити – як фіналісти Кубка України.

Дев’ять разів матч за Суперкубок можна було не проводити, адже чемпіонат та Кубок України вигравала одна й та ж команда: Динамо – 2007, 2015, Шахтар – 2008, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 і 2019.

У восьми випадках команда, яка робила золотий дубль у попередньому сезоні, лише п’ять разів вигравала Суперкубок України (2007, 2008, 2012, 2013, 2017). А три перемоги здобули фіналісти Кубка України (2011, 2015) та віце-чемпіон України (2018).

В інших семи матчах шість разів трофей отримував чемпіон України (2004, 2005, 2009, 2010, 2014, 2016), одного разу – володар Кубка України (2006).

Шість разів визначити переможця в ігровий час не вдавалося, тоді били пенальті. Так було в п’яти з шести перших матчів за Суперкубок (2004-2005, 2007-2009), востаннє – у 2016 році. У таких двобоях краще виглядало Динамо – чотири перемоги в серіях 11-метрових (2004, 2007, 2009, 2016). У Шахтаря – дві (2005, 2008). У 2009 році кияни били пенальті в дуелі не з Шахтарем, а з Ворсклою.

Саме матч 2009 року в Сумах між Динамо та Ворсклою став найменш результативним за всю історію трофею – 0:0. І за забитими 11-метровими теж – 4:2 (до цього такий рахунок в серії пенальті зустрічався у 2007-му).

Найрезультативніша гра – між Шахтарем та Таврією в 2010 році у Запоріжжі – 7:1. Більше розгромів у матчах за Суперкубок України не було, а найбільша кількість голів і до, і після – чотири (у ворота однієї команди – три).

Найкращий бомбардир матчів за Суперкубок – Олександр Гладкий, на його рахунку чотири голи: дубль у 2010 році, по одному – в 2007 та 2014 роках. По три м’ячі забивали Артем Мілевський, Луїс Адріано та Фред. Дублі, окрім Гладкого, робили також Тарас Михалик (2007), Луїс Адріано (2010), Фред (2013) та Факундо Феррейра (2017).

У складах учасників матчу 2019 року голами раніше відзначалися троє – "гірники" Тайсон (2013), Марлос (2014) і динамівець Віталій Буяльський (2018). Всі мають по одному забитому м’ячу в Суперкубку України.

Матчі за Суперкубок України проводили 12 арбітрів, зокрема два іноземці: Пітер Вінк (Голландія) – 2007, Вольфганг Штарк (Німеччина) – 2008. Серед десяти вітчизняних рефері троє працювали головними арбітрами таких матчів двічі. Віталій Годулян (Одеса) – 2004, 2006, Юрій Можаровський (Львів) – 2014, 2016, Костянтин Труханов (Харків) – 2017, 2018. З числа чинних арбітрів досвід матчів за Суперкубок мають також Анатолій Абдула (Харків, 2012) та Сергій Бойко (Іванків, 2013).

Суперкубок України вигравали вісім тренерів. Рекорд належить румунському спеціалісту Мірчі Луческу – сім трофеїв (2005, 2008, 2010, 2012-2015). Двічі перемагав Анатолій Дем'яненко (2006, 2007). Ще шість керманичів вигравали по разу. Олександр Хацкевич може зробити це вдруге, Луїш Каштру – вперше.

Хацкевич, як і Сергій Ребров, вигравав трофей і футболістом, і тренером. Обидва – у складі Динамо.

Динамо – Шахтар: польський канал викликав істерику тамтешніх фанатів через новину про показ Суперкубка України

Серед футболістів рекордсмен – Даріо Срна, який перемагав із Шахтарем вісім разів (2005, 2008, 2010, 2012-2015, 2017). Кожного разу хорват виходив на поле, а в 2015 році відзначився голом. Сім разів вигравав Суперкубок України Андрій Пятов, але чотири рази він перебував у запасі (2008, 2013-2015), а три рази – грав (2010, 2012, 2017). До слова, пропустив лише один м’яч.

По шість трофеїв мають ще три футболісти Шахтаря: Олександр Кучер (2008, 2010, 2012-2015), Ярослав Ракицький (2010, 2012-2015, 2017) та Тарас Степаненко (2010, 2012-2015, 2017). Ракицький та Степаненко всі шість разів грали, Кучер у 2010 році залишився у запасі.

П’ятиразовим володарем Суперкубка України є Олександр Гладкий, який у 2008, 2010 та 2014-2015 роках виступав за Шахтар (4 матчі, 3 голи), а в 2016-му представляв Динамо. Щоправда, просидів весь матч у резерві. По п’ять трофеїв, але у складі одного клубу, мають Луїс Адріано (Шахтар, 2008, 2010, 2012-2014), Томаш Хюбшман (2005, 2008, 2010, 2012-2013) і Олександр Шовковський (Динамо, 2004, 2006, 2009, 2011, 2016).

Загалом Суперкубок України вигравали 150 футболістів, враховуючи тих, хто потрапляв до протоколу матчу, але залишався у запасі.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися