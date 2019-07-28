Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины-2019

Киевское Динамо и донецкий Шахтер соревнуются за Суперкубок Украины. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер стартовал на стадионе Черноморец в Одессе. Начало поединка за Суперкубок Украины – в 21:00 по киевскому времени. "Горняки" взяли золотой дубль в сезоне 2018/19. Киевляне ограничились вторым местом в УПЛ. Смотреть матч Динамо – Шахтер онлайн в прямом эфире можно на телеканалах "ТРК Украина" и "Футбол 1". Предыдущая суперкубковая встреча завершилась минимальной победой команды Хацкевича, для которого это пока единственный трофей за время тренерской карьеры.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч за Суперкубок Украины-2019

Луиш Каштру дебютирует в официальной игре на посту главного тренера "горняков". Вместе с ним в новом качестве – ассистент наставника Дарио Срна. За Динамо первый официальный матч сыграет полузащитник сборной Украины Александр Караваев, который заменит травмированного Цыганкова в старте. Отметим, что пока что Шахтер минимально опережает киевлян по количеству побед в Суперкубке Украины. Если Динамо победит, у обеих команд будет по 8 подобных трофеев. Так что, сомнению не подлежит, что сегодняшнее Классическое будет особой битвой для наших грандов.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский (к), Шепелев – Караваев, Гармаш, Вербич – Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Кадири, Сидорчук, де Пена, Цитаишвили

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон, Патрик, Марлос, Тайсон (к) – Мораес

Запасные: А. Шевченко, Матвиенко, Пихаленок, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан

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Наш склад на перший матч сезону #ДинамоШахтар. Уперед за Суперкубком!



Матч-центр: https://t.co/Gbd1zuxJH2.#ДинамоШахтар #ЗарядженіПеремагати pic.twitter.com/yjimhKpPz9 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019 Динамо – Шахтер: стартовые составы на матч за Суперкубок Украины-2019

Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого