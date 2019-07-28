Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд Суперкубка України

Динамо здійснило камбек проти Шахтаря в матчі Суперкубку України. Дивіться відео голів та огляд гри Динамо – Шахтар.

Шахтар краще розпочав матч і володів перевагою протягом першого тайму. На третій компенсованій хвилині підопічні Луїша Каштру вийшли вперед. При подачі з кутового в штрафному Динамо виникла метушня, яку Артем Бєсєдін вирішив розрядити виносом. Форвард вибив м'яч прямо на Алана Патріка, а той потужно вистрілив у правий нижній кут.

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У другому таймі гра трішки вирівнялася, але Шахтар все одно атакував гостріше. Втім, на 80-й хвилині Динамо зрівняло рахунок з кутового – подавав Карлос Де Пена. Микита Бурда виграв верхову боротьбу в Жуніора Мораєса і головою відправив м'яч у сітку – 1:1.

А ще через 3 хвилини кияни вийшли вперед. Контратака нібито захлинулася, однак Карлос Де Пена розкішною діагоналлю знайшов у штрафному майданчику Дениса Гармаша. Хавбек Динамо першим дотиком приборкав м'яч, а другим – пробив низом у дальній кут. Динамо здобуло вольову перемогу та завоювало Суперкубок України.