Динамо – Десна: Циганков повертається, перший пропущений гол при Луческу – онлайн-трансляція другого матчу

Динамо і Десна зустрілися у товариському поєдинку. Він знову проходить за зачиненими для журналістів дверима. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 11 серпня 2020 року

Динамо – Десна – 0:1 (йде другий тайм, LIVE)

Гол: Філіппов, 32

Перше серйозне випробування для київської команди під керівництвом нового тренера. Дебютний матч Луческу в Динамо завершився розгромом Вереса, який грає у Другій лізі. А ось проти Десни "біло-сині" виглядали останнім часом не так впевнено – в очних протистояннях УПЛ 2020/21 втратили 8 очок з 12 можливих. Чернігівський клуб у рамках міжсезонної підготовки зіграв унічию проти динамівської молодіжки та розгромив також друголіговий Диназ. На жаль, кияни вкотре не транслює гру в прямому ефірі, посилаючись на карантин та обмежений вхід на базу лише для працівників клубу. Хоча агентів та ще кількох сторонніх людей це, як виявилося, не стосується.

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Стартовий склад Динамо цього разу не такий засекречений: Бущан – Кендзьора, Сирота, Тимчик, Караваєв – Сидорчук – Цітаішвілі, Буяльський, Булеца, Лєднєв – Супряга. Відзначаємо 4 нові обличчя в основі. Схоже, що Кендзьора повертається на правий фланг. Очевидно, Тимчик вийде в центрі. Хоча обоє можуть в рамках експерименту зіграти роль центрбека. Офіційний сайт Динамо малює Тимчика на фланзі, а польського легіонера – на призабутій позиції. Бущан замість Бойка у воротах. Цітаішвілі міняє Дуелунда, Булеца – Шепелєва. У Десни цілком собі основа.

Запас киян виглядає так: Бойко, Вівчаренко, Забарний, Циганков, Андрієвський, Дуелунд, Шапаренко, Де Пена, Соль, Жерсон Родрігес, Каргбо. Відзначаємо епідемію травм на позиції центрального захисника. Зараз тут усе ще вимушено відсутні Шабанов, Попов і Бурда. Міг би зіграти в центрі й Миколенко, який також відновлюється. Кадірі ще не остаточно в тульському Арсеналі, але десь близько. Перші 10 хвилин все досить спокійно, хоч кияни і намагаються заволодіти ініціативою. Десна навіть першою потурбувала воротаря суперника ударом здалеку.

Доволі сумні стартові 25 хвилин зустрічі. Суперники трохи збільшили темп, обмінялися гострими випадами, але не більше. Пишуть інсайдери, що все-таки Кендзьора грає в центрі захисту, а Тимчик – праворуч. Гравець збірної Польщі востаннє виходив на цій позиції років 7 тому ще за Лех в Лізі Європи. А ще перед тим Томаш діяв у ролі центрбека за польські молодіжки, але як же давно це було! Експерименти тривають, однак тут і вибору особливого нема, тільки молодь з дубля залишилася.

Картушов прострілив з лівого краю, Філіппов замкнув на 32-й хвилині. Перший пропущений гол при Луческу, не зовсім впевнена гра двох згаданих правих оборонців. Динамо спробувало відповісти, але всі потуги киян розбивалися об організовану оборону чернігівців. Максимум, що заробили, то це жовту для естонського захисника Тамма. Навіть динамівська молодіжка так сумно не виглядала в атаці проти четвертої команди УПЛ 2019/20. На другий тайм румунський тренер випускає квартет нових гравців: Бойко, Забарний, Шапаренко та Дуелунд замінили Бущана, Тимчика, Цитаішвілі та Булецу. І тут же Денис вступає у гру після потужного удару Мостового. Рясний дощ геть заливає поле.

Тим часом повертається Циганков, який пропускав вматч із Вересом. Віктор на 58-й хвилини міняє Лєднєва. Богдан нічим особливим не запам'ятався. У Цітаішвілі хоч удар метрів з 12 поруч зі стійкою був. Калітвінцев міг забивати двічі, але його удари тягнув Бущан, а тепер і Бойко. Десна виглядає цікавіше.