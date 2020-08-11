Динамо – Десна: Цыганков промахом с пенальти, первый пропущенный гол при Луческу – онлайн-трансляция

Товарищеский матч 11 августа 2020 года

Динамо – Десна – 0:1 (идет второй тайм, LIVE)

Гол: Филиппов, 32

Нереализованный пенальти: Цыганков, 69

Первое серьезное испытание для киевской команды под руководством нового тренера. Дебютный матч Луческу в Динамо завершился разгромом Вереса, который играет во Второй лиге. А вот против Десны "бело-синие" выглядели в последнее время не столь уверенно – в очных противостояниях УПЛ 2020/21 потеряли 8 очков из 12 возможных. Черниговский клуб в рамках межсезонной подготовки сыграл вничью против динамовской молодежки и разгромил также второлиговый Диназ. К сожалению, киевляне в очередной раз не транслирует игру в прямом эфире, ссылаясь на карантин и ограниченный вход на базу только для сотрудников клуба. Хотя агентов и еще нескольких посторонних людей это, как оказалось, не касается.

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Стартовый состав Динамо на этот раз не столь засекречен: Бущан – Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев – Сидорчук – Цитаишвили, Буяльский, Булеца, Леднев – Супряга. Отмечаем 4 новых лица в основе. Похоже, что Кендзера возвращается на правый фланг. Очевидно, Тымчик в таком случае выйдет в центре. Хотя оба могут в рамках эксперимента сыграть роль центрбека. Официальный сайт Динамо даже рисует Тымчика на фланге, а польского легионера – на подзабытой позиции. Бущан вместо Бойко в воротах. Цитаишвили меняет Дуэлунда, Булеца – Шепелева. У Десны вполне себе основа.

Запас киевлян выглядит следующим образом: Бойко, Вивчаренко, Забарный, Цыганков, Андриевский, Дуэлунд, Шапаренко, Де Пена, Соль, Жерсон Родригес, Каргбо. Отмечаем эпидемию травм на позиции центрального защитника. Сейчас здесь все еще вынужденно отсутствуют Шабанов, Попов и Бурда. Мог бы сыграть в центре и Миколенко, который также восстанавливается. Кадири еще не окончательно в тульском Арсенале, но где-то близко. Первые 10 минут все довольно спокойно, хотя киевляне и пытаются завладеть инициативой. Десна даже первой побеспокоила вратаря соперника ударом издали.

Довольно грустные стартовые 25 минут встречи. Соперники немного увеличили темп, обменялись острыми выпадами, но не более. Пишут инсайдеры, что все-таки Кендзера играет в центре защиты, а Тымчик – справа. Игрок сборной Польши в последний раз выходил на этой позиции лет 7 назад еще за Лех в Лиге Европы. А еще перед тем Томаш действовал в роли центрбека в составе польских молодежек, но как же давно это было! Эксперименты продолжаются, однако здесь и выбора особого нету, только молодежь из дубля осталась.

Картушов прострелил с левого края, Филиппов замкнул на 32-й минуте. Первый пропущенный гол при Луческу. Динамо попыталось ответить, но все потуги киевлян разбивались об организованную оборону черниговцев. Максимум, что заработали, так это желтую для эстонского защитника Тамма. Даже динамовская молодежка столь печально не выглядела в атаке против четвертой команды УПЛ 2019/20. На второй тайм румынский тренер выпускает квартет новых игроков: Бойко, Забарный, Шапаренко и Дуэлунд заменили Бущана, Тымчика, Цитаишвили и Булецу. И тут же Денис вступает в игру после мощного удара Десны. Обильный дождь совсем заливает поле.

Между тем возвращается Цыганков, который пропускал матч с Вересом. Виктор на 58-й минуте меняет Леднева. Богдан ничем особым не запомнился. У Цитаишвили хоть удар метров с 12 рядом со стойкой был. Калитвинцев мог забивать дважды, но его удары тянул Бущан, а теперь и Бойко. Десна выглядит поинтереснее. Соль и Вивчаренко меняют Супрягу и Караваева. Отметим, что сегодня в обороне с первых минут половина игроков вышли не на своих позициях, а Сирота вообще по сути дубль еще представляет. Отметим, что сейчас в обороне с первых минут половина игроков вышли не на своих позициях, а Сирота вообще по сути дубль еще представляет. Цыганков на 69-й не забил пенальти, здесь Десну запасной голкипер Литовка, заменивший Паста, выручил.