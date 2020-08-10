Дебютний матч Луческу в Динамо: трансфери, питання до 4-х гравців, 2 улюбленці та плутанина з іменами

Впадає у вічі, як 75-річний головний тренер серйозно ставиться особливо до роботи з молоддю. У перерві матчу Динамо – Верес Містер дуже багато говорив насамперед з українськими футболістами, чого не помічали за минулими керманичами. Багато підказок робить румунський фахівець і під час матчу. Здавалося б, звичайний спаринг, але все дуже серйозно. Іноді доволі суворо діставалося кільком гравцям. "Ей, Тимчик назад!" – звернувся він до свого роду новачка команди, який повернувся з оренди в Зорі.

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Поплутав наставник імена двох молодих центральних захисників. Назвав Олександра Сироту Іллею, як Забарного, але його помічник Еміл Карас вчасно виправив, що той "Саша". Вчить вихованців клубу не просто віддавати ближньому поперек поля, а грати вперед, підсікати м'ячі. Одним з двох головних улюбленців у цьому спарингу став капітан Динамо. "Сергій! Браво". Неодноразово бачив Сидорчук і великий палець на знак схвалення своїх дій.

Ще один цікавий момент, який можна назвати унікальним у київському клубі, полягає в щоденних теоретичних заняттях, що тривають годину. Згодом інтенсивно перевіряють засвоєне уже на практиці. Під час гри з Вересом особливу увагу Луческу приділяв Буяльському, до якого теж були певні запитання. "Буя, Буя! Це твоя позиція. Віталій, Віталій! Говори!" – моментами в голосі тренера проскакували досить суворі нотки. "Чому так?" – а це вже дісталося Дуелунду. Данець забив, але моментами його дії наставник не міг зрозуміти.

Хто ще може виграти від приходу Луческу, то це Цітаішвілі, якому також багато підказують. "Іди, іди, один в один. Так, Гіо, Гіо". Асист молодіжного чемпіона світу тренеру сподобався. Крім хвалебних слів, були і підказки – більше зміщуватися з флангу в центр. Саме так Георгій заробив небезпечний штрафний.

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Коли вийшов Жерсон, Динамо спробувало зіграти у 2 форварди. Ще один гравець, який повернувся з оренди, отримував небагато пасів. "Ей, Родрігес", – грізно махав пляшкою Луческу, показуючи напрямок уперед, а потім додавав португальською, що "треба швидше". Після матчу Суркіси багато спілкувалися з домнулом Мірчею. Нібито навіть запевняли, що трансфери будуть. Жартували, що можуть купити будь-кого, тільки не Жуніора Мораєса.

Багато розмов було щодо відсутності трансляції контрольного матчу, мовляв, офіційна причина – карантинні обмеження. Однак, судячи з великої кількості агентів (були помічені Вадим Шаблій, Сергій Серебренніков тощо) та гостей на трибунах без особливого дотримання соціальної дистанції та інших профілактичних заходів, це слабке пояснення.

Журналістів обмеженя справді торкнулися. На базу допустили лише знімальну групу каналу "2+2", водночас без доступу залишилися навіть представники наближених до клубу ЗМІ. А тим часом уже завтра другий матч міжсезоння, але про трансляцію спарингу проти Десни (початок о 18:00) також нічого не чути.

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