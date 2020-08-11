Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти

Наставник "синьо-жовтих" оголосив список із 36 футболістів для підготовки та участі у стартових матчах Ліги націй УЄФА.

До розширеного списку потрапили Георгій Бущан, Валерій Бондар, Олександр Зубков, Олександр Тимчик та Владислав Супряга, для яких даний виклик став першим, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що список зазнає корекції та скорочення ближче до початку збору головної команди. Національна команда України розпочне свій перший цього року збір 26 серпня в Харкові.

Повністю список виглядає наступним чином:

Голкіпери: Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків, Денис Бойко, Георгій Бущан.

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик, Ігор Пластун, Едуард Соболь.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Євген Макаренко, Ігор Харатін, Олександр Зубков, Роман Безус.

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораєс, Владислав Супряга.

Нагадаємо, що вже 3 вересня підопічні Шевченка зіграють вдома зі Швейцарією у матчі Ліги націй, а 6 вересня – з іспанцями на виїзді.

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