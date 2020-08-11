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Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу – перша поразка Луческу в Києві

22:43 - Читать на русском
Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу – перша поразка Луческу в Києві
Динамо – Десна – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Динамо

Київське Динамо поступилось Десні у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 2
2
Десна
18:00 11:08:2020
завершено
 

Товариський матч 11 серпня 2020 року

Динамо – Десна – 1:2

Голи: Циганков, 80 – Філіппов, 32, Шевцов, 82

Нереалізований пенальті: Циганков, 69

"Луческу вже розібрався з наявними футболістами", – Циганик назвав трансферний вектор Динамо

Чернігівський клуб шокував Мірчу Луческу вже у першому таймі, Філіппов відкрив рахунок.

Корективи новоспеченого наставника Динамо принесли свої плоди лише наприкінці зустрічі. Циганкову вдалось вирівняти становищ, хоча перед цим лідер Динамо не забив пенальті. Проте, "біло-синім" не вдалось уникнути поразки – невдовзі після голу лідера киян вихованець Шахтаря Шевцов влучним ударом зафіксував мінімальну перемогу своєї команди.

Десна завдала Динамо першої поразки при Луческу – Циганков повернувся голом і промахом з пенальті

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Динамо - Десна Динамо Динамо Відеоновини Десна Десна
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