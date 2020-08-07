Динамо – Верес: Київ забиває 2 голи за перші 15 хвилин у дебютному матчі Луческу

Динамо продовжує підготовку до нового сезону та Суперкубка України. Цього разу Мірча Луческу проводить свій дебютний товариський матч. У суперниках друголіговий Верес, який тренує його колишній підопічний часів роботи в Шахтарі Юрій Вірт. За неофіційною інформацією, далі на киян чекають спаринги проти Олімпіка, Десни та Колоса.

Хто з вихованців Динамо отримає шанс у команді Луческу? Є шість найімовірніших кандидатів

В умовах суворої і не дуже зрозумілої секретності кияни стартують з двох швидких голів. Уже на 6-й хвилині динамівці забили перший м'яч при Луческу, а на 15-й подвоїли перевагу. Імена гравців, які відзначилися, також тримають у глибокій таємниці – на базу клубу не тільки журналістів не допустили, а й офіційний сайт не веде хоча б протокольної трансляції, як це було заведено раніше.