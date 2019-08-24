Динамо – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 5-го туру УПЛ приймає Олімпік. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Олімпік

19:30, Київ, НСК Олімпійський. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро).

Вболівальники Динамо, майже втративши віру у майбутнє без Хацкевича, отримали довгоочікувану можливість побачити становлення нової "біло-синьої" машини. За її кермо знову сів Олексій Михайличенко, який не займався тренерською роботою близько 10 років, але який був одним з архітекторів нинішньої команди віце-чемпіонів. Ігор Суркіс так вірить у його динамівське серце, що гукає на трибуни 41 тисячу вболівальників.

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Першими рішеннями Олексія Михайличенка на новому посту стали відміна усіх вихідних та встановлення дворазових тренувань на добу. Футболістів "прогнали" з ухилом на фізпідготовку, а "відщепенцям" епохи Хацкевича пообіцяли дати новий шанс: зокрема, це стосується Сідклея, Шапаренка, Пантіча та Кравченка – останніх двох навіть дозаявили на УПЛ. Не пощастило тільки Карлосу Самбрано, від якого, за інформацією Ігоря Циганика, точно відмовились. Також на оновленому загальнокомандному фото чомусь зник Денис Попов, але то таке.

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Очевидно, що особливих змін у футболі Динамо до зими не відбудеться. Кияни гратимуть приблизно в те ж саме, що награвав Хацкевич, але інтригу вносить кадрова політика Олексія Михайличенка. Зокрема, цікаво, чи буде зроблена ставка на Бєсєдіна, який більше за Соля та Жерсона відповідає ідеалістичним уявленням "динамівських сердець" про форварда-універсала.

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В центрі точно має бути Шепелєв, але вакансія його основного помічника явно відкрита. Навряд чи одразу вийде у старті Кадірі, який багато просидів на лавці, а от у зоні під нападником є варіант із Циганковим. Віктор непогано виглядав на цій позиції, а кращого АПЗ не дуже-то й помітно – тим паче, що справа можуть зіграти Караваєв і Жерсон. Щоправда, тренери-вихованці Лобановського рідко вдаються до масштабних змін, тож потрібно дочекатися перших матчів. Там вже все буде видно.

Олімпік перебуває у схожій ситуації, залишившись без головного тренера. Жуліо Сезара звільнили після четвертої поспіль поразки, хоча не всі з них були жахливими за рівнем гри – чого не скажеш про арбітраж (4 червоні за 3 матчі!). Владислав Гельзін пообіцяв іноземного тренера, а Ігор Бурбас анонсував підписання турецького коуча – втім, навряд чи ним стане Фатіх Терім. Колишній прес-аташе клубу, в свою чергу, повідомив про перемовини з Гораном Саблічем, але прямо зараз команду тренує Ігор Климовський.

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У попередніх турах Олімпік залишався Олімпіком, даючи бій усім і граючи в не найбільш бездумний футбол. Втім, тотальна незіграність наспіх зібраної команди зі значною кількістю легіонерів дала про себе знати – донеччани набрали нуль очок, забили лише два голи, а пропустили вісім. Ймовірно, це спонукатиме Ігоря Климовського піти на максимальне спрощення гри та влаштування Сталінградської оборони – тим паче, що до матчу проти Динамо готувалося всього 14 футболістів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дуелунд, Попов – Ксьонз

Під питанням: Клименчук, Г. Пасіч, Балашов (Олімпік)

Дискваліфіковані: Абубакар, Фабінью (Олімпік)

Відсутні з інших причин: Вантух (Олімпік; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Олімпік

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Гармаш, Вербіч – Бєсєдін

Олімпік: Пеньков – Трубочкін, Гришко, Снурніцин, Зотько – Політило, Цимбалюк – Є. Пасіч, Завійський, Тейшейра – Дійє

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо буде намагатися реабілітуватися за виліт з ЛЧ, але досвід попередніх "реабілітацій" не дозволяє робити прогнози на розгром. У минулому році після вильоту від Аякса кияни програли Карпатам, а одразу після розгрому від Челсі "біло-сині" перемогли Олімпік по вкрай сірій і нервовій грі.

Звісно, переможний результат у матчі проти нинішніх донеччан нікуди від Динамо не втече, однак очікувати феєрії не варто. Зрештою, не такий Олімпік і жахливий, щоб легко віддавати очки.

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