Динамо – Олимпик: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 5-го тура УПЛ принимает Олимпик. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Олимпик

19:30, Киев, НСК Олимпийский. Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

Болельщики Динамо, давно потерявшие веру в будущее без Хацкевича, получили долгожданную возможность увидеть становление новой "бело-синей" машины. За её руль вновь сел Алексей Михайличенко, не занимавшийся тренерской работой около 10 лет, но являющийся одним из архитекторов нынешней команды вице-чемпионов. Игорь Суркис так верит в его динамовское сердце, что зовёт на трибуны 41 тысячу болельщиков.

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Первыми решениями Алексея Михайличенко на новом посту стали отмена всех выходных и установка двукратных тренировок. Футболистов "прогнали" с уклоном на физподготовку, а "отщепенцам" эпохи Хацкевича пообещали дать новый шанс: в частности, это касается Сидклея, Шапаренко, Пантича и Кравченко – последних двух дозаявили на УПЛ. Не повезло только Карлосу Самбрано, от которого, по информации Игоря Цыганыка, точно отказались. Также на обновленном общекомандном фото почему-то исчез Денис Попов, но это такое.

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Очевидно, что особых изменений в футболе Динамо до зимы не произойдёт. Киевляне будут играть примерно в то же самое, что наигрывал Хацкевич, но интригует кадровая политика Алексея Михайличенко. В частности, интересно, будет ли сделана ставка на Беседина, который больше Соля и Жерсона соответствует идеалистичным представлениям "динамовских сердец" о форварде-универсале.

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В центре точно должен быть Шепелев, но вакансия его основного помощника явно открыта. Вряд ли сразу выйдет в старте Кадири, много просидевший на скамейке, а вот в зоне под нападающим есть вариант с Цыганковым. Виктор неплохо выглядел на этой позиции, а лучшего АПЗ не очень-то и видно – тем более, что справа могут сыграть Караваев и Жерсон. Правда, тренеры воспитанники Лобановского редко прибегают к масштабным изменениям, поэтому нужно дождаться первых матчей. Там уже всё будет видно.

Олимпик находится в похожей ситуации, также оставшись без главного тренера. Жулио Сезара уволили после четвёртого подряд поражения, хотя не все из них были ужасными по уровню игры – чего не скажешь про арбитраж (4 красные за 3 матча!). Владислав Гельзин пообещал иностранного тренера, а Игорь Бурбас анонсировал подписание турецкого коуча – впрочем, вряд ли это будет Фатих Терим. Бывший пресс-атташе клуба, в свою очередь, сообщил о переговорах с Гораном Сабличем, но прямо сейчас команду тренирует Игорь Климовский.

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В предыдущих турах Олимпик оставался Олимпиком, давая бой всем и играя в не самый бездумный футбол. Впрочем, тотальная несыгранность наспех собранной команды с большим количеством легионеров дала о себе знать – дончане набрали ноль очков, забили всего два гола, а пропустили восемь. Вероятно, это побудит Игоря Климовского пойти на максимальное упрощение игры и обустраивание Сталинградской обороны – тем более, что к матчу проти Динамо готовилось всего 14 футболистов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дуелунд, Попов – Ксёнз

Под вопросом: Клименчук, Г. Пасич, Балашов (Олимпик)

Дисквалифицированы: Абубакар, Фабинью (Олимпик)

Отсутствуют по другим причинам: Вантух (Олиспик; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Олимпик

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Гармаш, Вербич – Беседин

Олимпик: Пеньков – Трубочкин, Гришко, Снурницын, Зотько – Политыло, Цымбалюк – Е. Пасич, Завийский, Тейшейра – Дийе

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо будет пытаться реабилитироваться за вылет из ЛЧ, но опыт предыдущих "реабилитаций" не позволяет делать прогнозы на разгром. В прошлом году после вылета от Аякса киевляне проиграли Карпатам, а сразу ж после разгрома от Челси "бело-синие" победили Олимпик по крайне серой и нервной игре.

Конечно, победный результат в матче против нынешних дончан от Динамо никуда не убежит, однако ожидать феерии не стоит. В конце концов, не так уж Олимпик и ужасен, чтобы легко отдавать очки.

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