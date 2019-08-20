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Політило: В Олімпіку є проблеми з комунікацією, тому що ми не поліглоти

00:40 26 Читать на русском
Політило: В Олімпіку є проблеми з комунікацією, тому що ми не поліглоти
Сергій Політило / ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило назвав причини провалу команди на початку сезону.

"Все дуже погано. Важко назвати причину. Всі винні, результату немає. У нас розклад 3-4-ма мовам надсилається. Є проблеми з комунікацією, тому що ми не поліглоти.

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Якість футболістів така, напевне, рівень у нас зараз такий", – передає слова Сергія Політила програма Футбольний формат на телеканалі Еспресо.

Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу

Зауважимо, що Олімпік програв 4 стартових тури чемпіонату України та посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Головний тренер команди Жуліо Сезар покинув клуб.

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