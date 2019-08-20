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Суркіс прокоментував майбутнє динамівських чемпіонів світу U-20

18:40 387 Читать на русском
Суркіс прокоментував майбутнє динамівських чемпіонів світу U-20
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чи буде відпускати чемпіонів світу U-20 Владислава Супрягу та Сергія Булецу, а також форварда Назарія Русина.

"Команда і в минулому сезоні була укомплектована, але була величезна кількість травм. Зараз все добре. Сіль, Бесєдін, Родрігеса взяли. Три нападники. Супрягу і Русина віддали в оренду. Русин забиває, дай Боже, щоб він повернувся забивним нападником в Динамо, як і Супряга. Тому що на них всіх ми розраховуємо. Ми не розглядаємо пропозиції продажу. Щодо Булеци також.

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Говорити, що на деякі позиції можна було б більш якісних гравців запросити .. Можливо. Є гравці класом вищі, ніж в Динамо. Але сьогодні ті гравці, які є, їхня кваліфікація, мені здавалося, дозволяла пройти таку команду, як Брюгге", – сказав Суркіс FootballHub.

Нагадаємо, Владислав Супряга та Сергій Булеца цього літа стали чемпіонами світу U-20 у складі збірної України.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Назарій Русин Назарій Русин Владислав Супряга Владислав Супряга Ігор Суркіс Сергій Булеца Сергій Булеца Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо
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