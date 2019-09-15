Динамо – Десна: анонс матчу УПЛ

В рамках 7-го туру УПЛ Динамо приймає Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо з тріском провалило старт сезону, програвши Класичне, набравши всього 8 очок в УПЛ і впавши на п'яту позицію в турнірній таблиці. Щоправда, у киян є матч у запасі, а до другого місця всього чотири залікових бали, однак навіть при поверненні до групи лідерів "біло-сині" не будуть вважатися другими за рівнем гри. Прямо зараз в УПЛ є команди, які демонструють більш змістовний футбол за всіма показниками, в той час як тренерський штаб Олексія Михайліченка не критикує лише лінивий. Протягом минулих тижнів навіть ходили чутки про міні-бунт у команді.

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Дійсно, у киян значні проблеми в тактичному плані. Віце-чемпіони України занадто хаотично працюють при просуванні м'яча, а вінгери самі змушені створювати собі варіанти для обіграшу з партнерами – "біло-сині" ще з часів Хацкевича не можуть правильно налаштувати правильну роботу на флангах, перетворивши її у щось схоже на дворовий футбол. З приходом Олексія Михайліченка гра Динамо спростилася до лонгболів та кросів, що вимагає значної фізичної готовності – з цим, як показав матч проти Зорі, проблеми ще гірші. Втім, з кожним днем лідери киян будуть набирати форму та краще розумітимуть вимоги тренерів, а прямо зараз їм потрібно зчепити зуби й вигризти перемогу.

Попередній матч. 02.03.2019. 20-й тур чемпіонату України-2018/2019

Десна – Динамо – 1:2

Голи: 0:1 – Т. Кендзера (25), 0:2 – В. Буяльський (68), 1:2 – Є. Картушов (83)

Десна на старті сезону проявила себе класичним українським середнячком. Підопічні Олександра Рябоконя не демонструють запального футболу, як у тієї ж Зорі, більше нагадуючи минулорічну Олександрію – тут теж присутні ставка на дисципліну, флангову гру та відсутність ризикованих рішень. Як наслідок, чернігівці стабільно набирали очки, зайнявши третю позицію в турнірній таблиці й "всуху" перегравши прямих конкурентів на єврокубки – Ворсклу розбили вдома, а Олександрію розгромили на виїзді. Словом, Десна на сьогодні є одним з головних претендетівна "бронзу".

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Чи вистачить цих чеснот для здобуття прийнятного рахунку в матчі проти вмотивованого Динамо – те ще питання. Як показав поєдинок киян з Олімпіком, дисципліни та вмілого керування темпом гри цілком достатньо для нічиї на НСК Олімпійський. Враховуючи невисоку якість організації позиційних атак та ставку киян на доволі примітивні лонгболи, на перше місце вийдуть фізичні кондиції та взаємодія захисників – і тут у Десни є невеличка перевага. Все ж, за збірну ніхто із сіверян не виступає (крім резервіста Коноплі), а оборона у чернігівців є найкращою в УПЛ. Вони пропустили всього два голи – та й ті аж у першому турі. Щоправда, суперники Десни цілком награли на ще три-чотири, але то, як говорив класик, таке.

Статистика протистояння

Всього: 3 матчі, 3 перемоги Динамо, 0 нічиїх, 0 перемог Десни, різниця м’ячів 8-1.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+2, =0, -0, 6-1)

Кадрова ситуація

Головною втратою киян перед матчем проти Десни, звісно ж, є Вербіч, який відбуває дискваліфікацію. Крім того, через рецедив травми остаточно вилетів Дуелунд, а вихід Попова на поле підлягає великому сумніву. По-перше, існують питання щодо його форми на фоні відновлення від пошкодження, а по-друге – Олексій Михайліченко не дуже-то й налаштований вводити молодь у склад. Той же Цітаішвілі вчора відбігав за дубль, тож і Гео ми навряд чи сьогодні побачимо.

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У Десни на цей момент немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. Олександр Рябоконь, можливо, вдасться до невеличкої ротації складу, виставивши у старт більш витривалих футболістів – навряд чи він захоче перекреативити Динамо. В будь-якому разі, йому буде ким підсилити гру в разі потреби.

"Родзинки" матчу

– Безпрограшна клубна рекордна серія Десни в Чемпіонаті триває 5 ігор: +3=2.

– Десна зберігає свої ворота «сухими» в УПЛ з 30 липня впродовж рекордних для клубу 455 хвилин.

– Динамівці на своєму полі не перемагають в УПЛ 2 матчі поспіль. До повторення клубного антирекорду залишилася одна гра.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Десна

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Де Пена – Жерсон

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Кузик – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна точно дасть бій у Києві. В'язкий, жорсткий і дисциплінований колектив Олександра Рябоконя ідеально підходить для відбору очок у сирого Динамо імені Олексія Михайліченка – ну а фактор чужого поля, як показав Олімпік кілька тижнів тому, зовсім не страшний. Чернігівці точно не повинні пропустити багато голів, але й самі навряд чи заб'ють більше одного – сіверяни э далеко не найрезультативнішим колективом УПЛ. Словом, усім у цьому матчі буде важко.

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Втім, Динамо залишається фаворитом зустрічі. "Біло-синім" перемога потрібна за будь-яку ціну, адже у трьох попередніх турах вони її так і не здобули. Команду вже підтискають середнячки, а ще кілька осічок можуть поставити під сумнів перспективи взяття "гарантованих" срібних медалей – Зоря, схоже, готова за них чіплятися прямо зараз. Такого удару по власній самоповазі футболісти віце-чемпіони допустити просто не мають права. Динамо повинно перемагати Десну, адже відступати вже нікуди – позаду СК Дніпро-1 і Карпати.

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