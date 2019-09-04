"Блохін думав, що центрального хавбека можна ставити на фланги", – Богданов розповів, чому не заграв у Динамо

Півзахисник Динамо Андрій Богданов пригадав часи свого перебування в Динамо і розповів про роботу під керівництвом Олега Блохіна.

"Запрошував мене Юрій Павлович Сьомін. Він дуже на мене розраховував. Навіть після його відходу ми довго підтримували зв'язок. Він мене запрошував до своїх клубів. Це глиба тренерського цеху, він досягав великих результатів. І зараз виграв чемпіонат, Кубок, Суперкубок.

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Він показує, що дійсно профпридатний. І він завжди спілкувався з футболістами. Завжди цікавився, як футболіст почувається, мотивував. Я і при ньому не так багато грав, але він постійно зі мною розмовляв.

З Динамо його прибрали через три місяці. Прийшов Олег Володимирович Блохін. Він, напевно, не бачив мене в команді. Начебто у мене була хороша поведінка, я із задоволенням тренувався. Просто тренер вирішив, що центрального півзахисника можна кидати наліво-направо. А з ним же не поговориш, всі знають, чули. І я з ним не розмовляв. Були моменти...

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Це його бачення футболу, він сам вибирає, як спілкуватися з футболістами. Як хотів, так і діяв. І якби Динамо давало результат, всі були б задоволені. А так – 3-4 місце...

Я завжди хотів бути там, де буду грати. Міг сидіти в Динамо, розповідати: буду боротися. А за що боротися, якщо тренер тобі не дає навіть на зборах показати себе? Для мене футбол в першу чергу це гра, а не спосіб заробляння грошей. І я вирішив піти, а не чекати, поки Блохіна звільнять", – сказав Богданов Stargorod Sport.