Динамо встановить новий рекорд України перед матчем з Десною

Київське Динамо збирається вразити вболівальників новим цікавим рекордом перед матчем 7 туру УПЛ.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що перед матчем 7 туру УПЛ проти Десни, о 16:25, у небо буде підняте полотно з написом "Ми – це Динамо" на підтримку команди в Лізі Європи.

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Конкретний розмір не повідомляється, однак прес-служба киян зазначає, що воно буде найбільшим в Україні і встановить новий рекорд.

Поєдинок Динамо – Десна відбудеться 15 вересня о 17:00. 19 вересня "біло-сині" стартують у груповому етапі Ліги Європи домашнім поєдинком проти Мальме.

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