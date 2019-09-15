Динамо – Десна: анонс матча УПЛ

В рамках 7-го тура УПЛ Динамо принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо с треском провалило старт сезона, проиграв Классическое, набрав всего 8 очков в УПЛ и упав на пятую позицию в турнирной таблице. Правда, у киевлян есть матч в запасе, а до второго места всего четыре зачётных балла, однако даже при возвращении в группу лидеров "бело-синие" не будут считаться вторыми по уровню игры. Прямо сейчас в УПЛ есть команды, которые демонстрируют более содержательный футбол по всем показателям, в то время как тренерский штаб Алексея Михайличенко не критикует только ленивый. В течение прошлых недель даже ходили слухи о мини-бунте в команде.

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Действительно, у киевлян значительные проблемы в тактическом плане. Вице-чемпионы Украины слишком хаотично работают при продвижении мяча, а вингеры сами вынуждены создавать себе варианты для обыгрыша с партнёрами – "бело-синие" ещё со времен Хацкевича не могут правильно настроить правильную работу на флангах, превратив её в нечто похожее на дворовый футбол. С приходом Алексея Михайличенко игра Динамо упростилась до лонгболов и кроссов, что требует значительной физической готовности – с этим, как показал матч против Зари, проблемы ещё хуже. Впрочем, с каждым днём ​​лидеры киевлян будут набирать форму и лучше понимать тренеров, а прямо сейчас им нужно просто сцепить зубы и вырвать победу.

Предыдущий матч. 02.03.2019. 20-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Десна – Динамо – 1:2

Голы: 0:1 – Т. Кендзёра (25), 0:2 – В. Буяльский (68), 1:2 – Е. Картушов (83)

Десна на старте сезона проявила себя классическим украинским середнячком. Подопечные Александра Рябоконя не демонстрируют зажигательного футбола, как у той же Зари, больше напоминая прошлогоднюю Александрию – здесь тоже присутствуют ставка на дисциплину, фланговую игру и отсутствие рискованных решений. Как следствие, черниговцы стабильно набирали очки, заняв третью позицию в турнирной таблице и "всухую" обыграв прямых конкурентов на еврокубки – Ворсклу разбили дома, а Александрию разгромили на выезде. Словом, Десна сегодня является одним из главных претендентов на "бронзу".

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Хватит ли этих достоинств для хорошего счёта в матче против мотивированного Динамо – тот ещё вопрос. Как показал поединок киевлян с Олимпиком, дисциплины и умелого управления темпом игры вполне достаточно для ничьи на НСК Олимпийский. Учитывая невысокое качество организации позиционных атак и ставку киевлян на довольно примитивные лонгболы, на первое место выйдут физические кондиции и взаимодействие защитников – и тут у Десны есть небольшое преимущество. Всё же, за сборную никто из северян не выступает (кроме резервиста Конопли), а оборона у черниговцев является лучшей в чемпионате. Они пропустили всего два гола – да и те аж в первом туре чемпионата. Правда, соперники Десны вполне наиграли на ещё три-четыре, но это, как говорил классик, такое.

Статистика противостояния

Всего: 3 матча, 3 победы Динамо, 0 ничьих, 0 побед Десны, разница мячей 8-1.

В Премьер-лиге: 2 матча (+2, = 0, -0, 6-1)

Кадровая ситуация

Главной потерей киевлян перед матчем против Десны, конечно же, является Вербич, который отбывает дисквалификацию. Кроме того, из-за рецедива травмы окончательно вылетел Дуэлунд, а выход Попова на поле подлежит большому сомнению. Во-первых, существуют вопросы относительно его формы на фоне восстановления от повреждения, а во-вторых – Алексей Михайличенко не очень-то и настроен вводить молодёжь в состав. Тот же Цитаишвили вчера отбегал за дубль, поэтому и Гео мы вряд ли сегодня увидим.

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У Десны на данный момент нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Александр Рябоконь, возможно, прибегнет к небольшой ротации состава, выставив в старт более выносливых футболистов – вряд ли он захочет перекреативить Динамо. В любом случае, ему есть кем усилить игру в случае необходимости.

"Изюминки" матча

– Беспроигрышная клубная рекордная серия Десны в Чемпионате длится 5 игр: +3=2.

– Десна сохраняет свои ворота "сухими" в УПЛ с 30 июля в течение рекордных для клуба 455 минут.

– Динамовцы на своём поле не побеждают в УПЛ 2 матча подряд. До повторения клубного антирекорда осталась одна игра.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Десна

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири – Цыганков, Буяльский, Шепелев, де Пена – Жерсон

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна точно даст бой в Киеве. Вязкий, жёсткий и дисциплинированный коллектив Александра Рябоконя идеально подходит для отбора очков у сырого Динамо имени Алексея Михайличенко – ну а фактор чужого поля, как показал Олимпик несколько недель назад, совсем не страшен. Черниговцы точно не должны пропустить много голов, но и сами вряд ли забьют больше одного – северяне далеко не самый результативный коллектив УПЛ. Словом, всем в этом матче будет нелегко.

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Впрочем, Динамо остаётся фаворитом встречи. "Бело-синим" победа нужна любой ценой, ведь в трёх предыдущих турах они ее так и не добыли. Команду уже поджимают середнячки, а ещё несколько осечек могут поставить под сомнение перспективы взятия "гарантированных" серебряных медалей – Заря, похоже, готова за них цепляться прямо сейчас. Такого удара по собственному самоуважению футболисты вице-чемпионов допустить просто не имеют права. Динамо должно побеждать Десну, ведь отступать уже некуда – позади СК Днепр-1 и Карпаты.

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