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Талант Динамо Волошин пройшов тестування у Хоффенхаймі

20:15 33 Читать на русском
Талант Динамо Волошин пройшов тестування у Хоффенхаймі
Назар Волошин / Instagram

16-річний півзахисник Динамо Назар Волошин провів 3 дні у Хоффенхаймі.

Агент гравця Динамо Назара Волошина у своєму Instagram виклав фото з футболістом у Франкфурті-на-Майні. Тоді ж почались чутки про можливий перехід українця у команду Бундесліги.

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Як повідомляє Dynamo Nation, Волошин провів 3 дні у Хоффенхаймі, де проходив тестування і вивчав методику роботи з молодіжною командою.

Гравець вже повернувся в Україну. Його контракт з Динамо діє до 2021 року.

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Теги
Динамо Динамо Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Назар Волошин Назар Волошин
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