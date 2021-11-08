"Динамо програло Ворсклі не через суддівство. У мене до арбітра є питання по двох епізодах. Питання щодо пасу назад – я вважаю, що там був вільний удар. Це моя особиста точка зору. А пенальті – це пенальті.

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Друге питання – по другій жовтій картці і вилученню для футболіста Ворскли (Данило Кравчук протягом хвилини побачив перед собою два гірчичники, – Футбол 24). Суддя прийняв таке рішення. Безперечно – це небезпечна гра. Суперечливих рішень по цьому поєдинку було багато. Єдиний момент – це вільний удар. Можна було його ставити. Але казати, що Динамо програло через це – я би так не говорив", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Динамо на НСК Олімпійський зазнало першої поразки у поточному сезоні чемпіонату України від Ворскли (1:2) і пропустило Шахтар на першу сходинку турнірної таблиці.

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