"Динамо проиграло Ворскле не из-за судейства. У меня к арбитру есть вопросы по двум эпизодам. Вопрос относительно паса назад – я считаю, что там был свободный удар. Это моя личная точка зрения. А пенальти – это пенальти.

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Второй вопрос – по второй желтой карточке и удалению для футболиста Ворсклы (Даниил Кравчук в течение минуты увидел перед собой два "горчичника", – Футбол 24). Судья принял такое решение. Бесспорно – это опасная игра. Противоречивых решений по этому поединку было много. Единственный момент – это свободный удар. Можно было его ставить. Но говорить, что Динамо проиграло из-за этого – я бы так не говорил", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Динамо на НСК Олимпийский потерпело первое поражение в текущем сезоне чемпионата Украины от Ворсклы (1:2) и пропустило Шахтер на первую строчку турнирной таблицы.

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