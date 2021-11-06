Лідер УПЛ 2021/22 прийняв одного з головних претендентів на бронзу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команди перед звітною дуеллю розділяли 10 очок. Полтавський клуб останнім часом – напрочуд комфортний суперник для динамівців, які виграли 9 очних поєдинків поспіль. У рідних стінах кияни на внутрішній арені непереможні. В рамках Прем'єр-ліги досі лише Шахтар зумів відібрати в команди Луческу очки на НСК Олімпійський.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Класний високий пресинг від господарів. Кияни налякали Різника, і голкіпер Ворскли викотив у центр на суперника, залишивши свої ворота порожніми. Буяльський повільно приймав цей "пас" і надто слабко пробив – Яворський встиг зміститися навпроти рамки і заблокувати. Рамірес, який повернувся в основу вперше за 4 матчі, закинув у штрафний. Де Пена з гострого кута не зміг переграти Різника. Перший удар Ворскли на 18 хвилині. Навіс Пердути після розіграшу штрафного, удар Степанюка повз ціль з не надто якісного становища.

Рамірес знову непогано співпрацює з Де Пеною. Після кутового Ерік скинув назад, Карлос з рикошетом від захисника пробив у стійку. Майже ідеально розіграний кутовий у виконанні Динамо. Циганков обігрався з Шапаренком і подав на дальню стійку. Там Забарний вирішив бити з льоту під жорсткою опікою, а міг скинути в центр на зовсім вільного Раміреса – був би вбивчий момент. "Ну, і що ми будемо весь час захищатися?! Іди туди!" – лютує Максимов біля бокової лінії, його гравці огризаються, мовляв, ми б і раді, але банально не можемо вийти вперед.

Циганков метрів з 30 дав вище зі стандарту. Рангел пройшов правим флангом і змусив Забарного фолити на жовту картку. Тілль зі штрафного націлено подав, а Рангел розстріляв з кількох метрів. Спрацювала традиційна проблема Динамо на другому поверсі. Жахіття Забарного у повітрі триває. Тимчик продерся правим краєм і прострілив у центр. Удар Раміреса впевнено заблокував захисник. Надто багато полтавських оборонців перед воротами, але й венесуелець заплутався у своїх ногах, втративши дорогоцінний час.

Ерік ледь не виправився на 40 хвилині. Рамірес після пасу Сидорчука прибрав суперника і класно покотив у розріз. Буяльський надто пізно стартував, не прочитавши намір партнера, однак і той міг віддати м'якше. Кендзьора блискуче знайшов Раміреса пасом з глибини. Тут уже йде дальній удар вище, знову не ідеальне виконання підводить. Судді традиційно "феєрять". Пердута випередив Сидорчука і покотив пас назад. Воротар взяв у руки, але Іванов не свистить вільний удар. Що там по правилах?

"Що це, якщо не відбір?!" – Сидорчук не погодився з фолом Тимчика. Суддя відразу виписав жовту за суперечки. Іронічна посмішка Луческу. Судді суддями, але капітану Динамо теж варто вгамувати емоції – його команда виглядає не найкращим чином. Лише 4 удари в киян за перші 45 хвилин проти 3 спроб Ворскли. За ударами у площину воріт взагалі команда Максимова – краща (1:2), та й за контролем м'яча перевага господарів незначна (52%:48%). У цьому всьому теж судді винуваті?

У перерві Гармаш замінив Раміреса. Степанюк прострілив з лівого флангу, Кане п'ятою продовжив повз Де Пену. І тільки Кендзьора в ефектному падінні заблокував розстрільний удар Рангела. Гармаш після чергового прострілу Тимчика пробивав на межі воротарського у жорсткій боротьбі проти Пуцліна. Травмувався Денис. Знову провал в центрі поля від Динамо. І тут також тільки Кендзьора рятує. Не дав польський захисник, який нині діє в центрі, забити вже у порожні ворота. Вітінью замінив Де Пену на 55 хвилині.

Забарний, в якого вже є жовта, знову необдумано фолить. Тут суддя вже пробачає динамівців. Вітінью пройшов лівим флангом і відкинув під удар Сидорчуку – вище. Циганков після стіночки з Гармашем крутив у дальній. Красиво, але мінімально невлучно. Ті ж люди на манежі. Циганков дивовижною підрізкою знайшов Гармаша у вбивчому моменті. Різник витягнув удар головою Дениса. Сидорчук ненароком врізав Степанюку, ставши на шляху форварда Ворскли.

Епізод у штрафному Динамо, але Іванов спочатку не побачив блокування. Віталій Романов на VAR порадив арбітру переглянути повтори. Пенальті. Схоже, справедливо. Олів'є Тілль пробиває з 11-метрової позначки і прошиває Бущана, який майже потягнув пенальті. Шапаренко двічі грубо зіграв. Микола отримав лише одну жовту. І тут пощастило Динамо. А ось у Ворскли Данило Кравчук вийшов на 68-й, а 12 хвилин потому отримав друге попередження, яке перетворилося на вилучення. Два поспіль дальні удари не дуже потурбували Різника.

Степанюк з відскоком від газону пробив здалеку. Стійка рятує Бущана. Ще один дальній удар спокійно парирує воротар Ворскли. Вітінью забиває дебютний гол за Київ на 90+5 хвилині. Забарний після подачі Циганкова розстрілював, Різник ледь парирував, але перед собою. Бразильський вінгер впевнено добив. Бущан пішов у штрафний гостей на стандарті. Полтавська команда ледь не вибігли в контру на порожні ворота. Ще один стандарт без результату. Ворскла завдає першої поразки Динамо в УПЛ за майже рік. Команда Максимова набрала 28 балів і вийшла на 3 місце. Кияни не обіграли "зелено-білих" вперше за 10 матчів. Підопічні Луческу дарують Шахтарю нагоду зрівнятися за очками, якщо "гірники" обіграють в неділю Колос.