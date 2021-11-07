Як відомо, Динамо у матчі 14-го туру УПЛ зазнало першої поразки у поточному чемпіонаті, поступившись полтавській Ворсклі з рахунком 1:2. У зустрічі вистачало суперечливих епізодів, які кожен трактував по-різному.

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Одним з особливого незадоволених підсумком матчу був воротар киян Георгій Бущан. Емоції у кіпера не вщухали навіть після завершення поєдинку. Спускаючись у підтрибунне приміщення, він спустив всіх собак на головного арбітра Юрія Іванова за несправедливо (на думку Георгія) призначений пенальті у свої ворота. "У наступній грі буде дві точки? Клоуни, бл**ь", – резюмував роботу суддів Бущан.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо може опуститися на другу сходинку у разі успішної гри Шахтаря з Колосом.

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