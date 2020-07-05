Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від поєдинку 29-го туру УПЛ проти Динамо (3:2).

"Матчі з Динамо завжди дуже важливі, в будь-якому випадку це – класіко. На такі поєдинки мотивовані і суперники, і ми. Передусім, для мене важливі інтереси Шахтаря і моїх футболістів, а не особисто мої. Ми завжди, у всіх матчах Прем'єр-ліги та інших змагань були дуже мотивовані. Але, звичайно, зустрічі в чемпіонаті з такою командою, як Динамо, завжди щось особливе.

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Всі чотири перемоги над киянами далися дуже складно, тому що це сильний суперник. На щастя, нам вдавалося досягати найкращого результату в матчах чемпіонату. На жаль, не вийшло в Кубку України. Але головної мети ми досягли, і це сталося завдяки чудовому виступу наших футболістів у всіх поєдинках чемпіонату, включаючи чотири зустрічі з Динамо.

Ми знали, що зі зміною позицій у суперника буде більше подач і більше гравців в нашому штрафному. У той момент Динамо поступалося з рахунком 0:2. Це нормально, що вони провели такі зміни. У цій динаміці ми опустили Степаненко до центральних захисників, а Маркос Антоніо і Алан Патрік контролювали вхід до штрафного. Ми зробили це, але, на жаль, не змогли все проконтролювати. Так само як не змогли уникати подач і нейтралізувати футболістів в нашому штрафному. Так сталося і тому, що суперник був хороший.

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Болбат може грати як справа, так і зліва. Це хороша альтернатива, він хороший гравець. Так, ми будемо використовувати його так, як і Додо, Сіпріано і Вакулу. Ці хлопці можуть діяти на обох флангах в обороні. Будемо випускати їх, виходячи з того, як буде краще для команди.

Вітао – ще один молодий гравець, якого ми готували до матчів. Завжди кажу, що випускаю футболістів, тільки коли відчуваю, що вони повністю готові отримувати свій час. Сьогодні це сталося з Вітао. Вирішили, що він готовий виступити в цьому поєдинку. Ми задоволені ним, як і абсолютно всіма хлопцями", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.

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