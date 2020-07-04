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Динамо – Шахтар: дрон скинув на газон Олімпійського іграшки у вигляді сов, нагадавши про расистський скандал з Тайсоном

4 липня 22:12 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: дрон скинув на газон Олімпійського іграшки у вигляді сов, нагадавши про расистський скандал з Тайсоном
Динамо – Шахтар: фото: Шахтар

Неоднозначний епізод трапився під час матчу 29-го туру УПЛ, в якому Шахтар обіграв Динамо (3:2).

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

Під час звітного матчу над НСК Олімпійський пролетів квадрокоптер і скинув на футбольне поле кілька м'яких іграшок у вигляді північних плямистих сов.

Динамо – Шахтар – відео голів

Нагадаємо, Тайсон показав середній палець фанатам Динамо 10 листопада у Харкові під час матчу 14-го туру УПЛ після того, як почув на свою адресу расистські вигуки. Арбітр матчу Микола Балакін за неспортивну поведінку показав бразильцю червону картку.

Пізніше КДК УАФ дискваліфікував капітана Шахтаря за цей жест на один матч. Динамо було покаране поєдинком без глядачів і штрафом, хоча фанати киян стверджували, що це була акція на підтримку північних плямистих сов.

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Тайсон
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