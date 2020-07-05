Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от поединка 29-го тура УПЛ против Динамо (3:2).

"Матчи с Динамо всегда очень важны, в любом случае это – классико. На такие поединки мотивированы и соперники, и мы. Прежде всего, для меня важны интересы Шахтера и моих футболистов, а не лично мои. Мы всегда, во всех матчах Премьер-лиги и других соревнований были очень мотивированы. Но, конечно, встречи в чемпионате с такой командой, как Динамо, всегда что-то особенное.

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Все четыре победы над киевлянами дались очень сложно, потому что это сильный соперник. К счастью, нам удавалось достигать лучшего результата в матчах чемпионата. К сожалению, не получилось в Кубке Украины. Но главной цели мы достигли, и это произошло благодаря замечательному выступлению наших футболистов во всех поединках чемпионата, включая четыре встречи с Динамо.

Мы знали, что со сменой позиций у соперника будет больше подач и больше игроков в нашей штрафной. В тот момент Динамо уступало со счетом 0:2. Это нормально, что они провели такие изменения. В этой динамике мы опустили Степаненко к центральным защитникам, а Маркос Антонио и Алан Патрик контролировали вход в штрафную. Мы сделали это, но, к сожалению, не смогли все проконтролировать. Так же как не смогли избегать подач и нейтрализовать футболистов в нашей штрафной. Так произошло и потому, что соперник был хорош.

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Болбат может играть как справа, так и слева. Это хорошая альтернатива, он хороший игрок. Да, мы будем использовать его так, как и Додо, Сиприано и Вакулу. Эти ребята могут действовать на обоих флангах в обороне. Будем выпускать их, исходя из того, как будет лучше для команды.

Витао – еще один молодой игрок, которого мы готовили к матчам. Всегда говорю, что выпускаю футболистов, только когда чувствую, что они полностью готовы получать свое время. Сегодня это случилось с Витао. Решили, что он готов выступить в этом поединке. Мы довольны, как и абсолютно всеми ребятами", – цитирует Каштру пресс-служба Шахтера.

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