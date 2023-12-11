Завершальний офіційний поєдинок перед зимовою паузою. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Оболонь на "Футбол 24", стартував о 15:00. Шовковський прагнув реваншу за кубкову поразку, якої динамівці зазнали ще з Луческу, та повернутися на 5 позицію (першу за втраченими очками разом з Шахтарем). Після перемоги над Металіст 1925 в основі київського клубу – лише зміна воротаря. А ось Іващенко змінив одразу 50% польових гравців порівняно з попередньою зустріччю проти Колоса (0:0).

Динамо – Оболонь: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Шовковський приготував реванш з однією зміною (відео)

Перший удар на 2 хвилині за "пивоварами", які й розпочали активніше – з високим тиском біля штрафного Бущана і масованим наступом. Хоча момент стався більше випадково. Снаряд відлетів від ноги Шапаренка зовсім в інший бік, Прокопенко з меж штрафного не зміг налаштувати приціл. Багато втрат у динамівців, які не можуть організувати перехід у фінальну третину. Оболонь не соромиться відправляти у пресинг на лінію штрафного фаворита по 5 бойових одиниць. Підопічні Шовковського відповіли на 7 хвилині не дуже влучним крученим ударом Кабаєва.

Кабаєв розібрався один в один ліворуч і увімкнув режим електрички. Простріл уже не був настільки вдалим, але Бражко встиг пробити на підбиранні – знову не дуже. Дубінчак запустив блискучий дальній пас зі своєї половини, Ванат виграв швидкісну боротьбу проти 22-річного Вовкуна, який ціною фолу останньої надії зупинив Владислава. Червона картка на 13 хвилині, яку не ставили під сумнів навіть зазвичай дуже емоційні "пивовари". Бражко після розіграша штрафного дав значно вище.

Буяльський обігрався на кутовому і подав, Кабаєв взяв у танок захисника Оболоні, який також міцно прихопив динамівця в обймах, а ось іншого Владислава, Ваната ніхто не тримав – дивовижний промах з кількох метрів. Після невдалого кутового "біло-зелених" господарі вискочили в контру. Волошин протягнув правим краєм на крейсерській швидкості. Тимчик, який розпочав цей момент пасом на хід Назару, встиг добігти до штрафного і п'ятою скинути ліворуч. Ось тільки Шапаренко пробив надто слабко в руки голкіперу.

За перехопленням у центрі поля відразу ж іде швидкий пас уперед з правого флангу. Ванат без зайвих роздумів знаходить величеньку зону для Шапаренка, але Микола втратив нагоду для удару і почав обводити – лише кутовий без небезпеки. Оболонь намагається огризатися закиданнями з глибини на фланги і подальшими прострілами, що не переходять в удари. Буяльський пробує розігрувати короткі стіночки з Шапаренком на периметрі, але теж бракує останнього мазка.

Шапаренко виграє підбирання після виносу Кичака. Кабаєв швидко рухає м'яч уперед, Ванат майже прошиває голкіпера, але снаряд опускається за воротами – розкішний момент на 28 хвилині! Саме цей 34-річний вихованець Динамо зупинив рідну команду в Кубку України. І сьогодні Кичак дуже надійно грає – вперше за 4 матчі УПЛ з Шовковським його підопічним не вдалося забити швидкий гол. Загалом колектив Іващенка не відчуває особливих проблем від позиційних атак Динамо, яке свої моменти створює лише на стандартах і швидких переходах після втрат суперника.

Ванат претендує на пенальті, звертаючись до головного судді Копієвського, але обидва гравці вели щільну боротьбу в рамках правил. Оболонь також виривається у контратаки. Волошин на правому фланзі та Дубінчак у центрі змушені фолити на жовту, аби зірвати ці випади. А ось Мединський ловить закидання з центрального кола у воротарський майданчик і киває в руки Бущану. Останнє слово за Оболонню, що символічно. Динамо не дуже комфортно грати з 65% контролю проти суперника автобусного типу, флешбеки з часів Луческу.

Друга половина стартує ударом Сироти метрів з 30 – для Кичака розминка. Бражко приклався з аналогічної дистанції, але тут снаряд зручно підскочив і ще й підступно приземлився на газоні перед голкіпером. Однак усе це надто передбачувано і просто. Шапаренко раз-по-раз помиляється у баальних ситуаціях. Кабаєв помінявся флангами з Волошиним, але і праворуч не знаходить достатньо кисню. Ефектно полетів м'яч по дузі після удару Назара з лівого напівфлангу – вище.

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Перший хід Шовковського: подвійна заміна на 60 хвилині. Беніто та Вівчаренко замінив Волошина з Дубінчаком. Бражко який вже за ліком дальній постріл виконав – Кичак тягне і тягне по науці, вбік. Опорник Динамо вирішив щось змінити і накинув на кордон воротарського – Шапаренко зручно пробив для голкіпера, сейв №6. Андрієвський замінив Миколу після цього. Сумбурна атака Динамо з невдалим поперечним пасом Бражка. Рикошет від Нагієва на хід Беніто – нігерієць прошиває стража воріт. Однак VAR ще перевірив, чи не було фолу проти Прокопенка. Все чисто, господарі пробили таки Кичака аж із 7 спроби!

Понад 5 ударів виконав Бражко в кожному з двох останніх матчів Динамо у 2023 році. Мороз отримує другу жовту на 84 хвилині – грубо наступив на ногу Андрієвському. Все ж фізично Оболонь не витримала під кінець зустрічі. Лук'янчук жорстко пройшовся шипами по Буяльському. Це пенальті, але тільки після консультацій з VAR. Ванат на 89 хвилині довів до улюбленої різниці СаШо – 2:0. На 90+2 Бущан не розрахував політ м'яча на виході, але Дячук виніс з порожніх воріт. Черненко класно подав штрафний, ще один екс-динамівець Лук'янчук ледь не виправився. Шовковський бере максимум очок вчетверте поспіль. Динамо завершує 2023 рік на 5 місці, але за втраченими очками разом із Шахтарем претендує на лідерство. Оболонь залишається зимувати в зоні перехідних матчів на виліт.

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