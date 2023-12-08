У перенесеному матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо зуміло здобути третю перемогу поспіль відтоді, як Олександр Шовковський очолив столичний клуб. Дублем у воротах Металіста 1925 (4:2) відзначився Назарій Волошин. Пам'ятним поєдинок став і для Владислава Супряги, який вперше за останні три роки оформив результативну дію за Динамо.

Провів свій черговий матч в АПЛ і Віталій Миколенко, взявши участь у сенсаційному розгромі Ньюкасла (3:0). Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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