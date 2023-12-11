Металіст 1925 і Олександрія завершували 2023-й рік надзвичайно важливим матчем. Підопічні Руслана Ротаня могли покинути зону плей-офф за виживання, в той час як команда Олега Голодюка трималася у двох очках від неї. Ніхто не бажав зимувати серед четвірки аутсайдерів, тож гра обіцяла бути цікавою.

Але в першому таймі згадати майже і нічого, якщо говорити суто про футбол. Вболівальники побачили півтора моменти, причому обидва створили олександрійці. На 29-й хвилині вони могли вийти вперед завдяки помилці Курила – Джевані відібрав у нього м'яч перед штрафним, влетів у периметр і пробив у дальній нижій. Сидоренко парирував.

Крім того, на 35-й хвилині з дистанції непогано стріляв Кравченко (над поперечкою). Значно цікавішими були рішення арбітра – двічі він міг ставити пенальті у ворота Металіста 1925. Вже на 6-й хвилині сталося падіння Кулакова у боротьбі з Курилом. Поштовх рукою в спину був помітним – але чи було його достатньо для фолу?

На 11-й же Кулаковський побіг на передачу Шулянського в центр штрафного, де впав внаслідок зіткнення з Дмитренком. Вінгер харків'ян спочатку зачепив ногу Артема, але епізод теж виглядав неоднозначно (його треба дивитись в динаміці).

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, а вже на початку другого тайму Металіст 1925 втратив шикарну нагоду відкрити рахунок. За дев'ять хвилин по перерві Дмитренко прорвався лівим флангом, вискочивши 2-в-2 з Сидоровим – Владислав прострілив, але Олексій розминувся з м'ячем!

Покарання за марнотратство прилетіло на 64-й хвилині. Олександрія в одній атаці створила аж три моменти! Шулянський влетів на лівий край штрафного та пробив у дальній кут, змусивши Сидоренка парирувати. Безерра підхопив м'яч на правому краю й добив у стійку, підхопив сферу вдруге й скинув під удар Скорку. 0:1!

А ща за сім хвилин Металіст 1925 залишився у меншості. Антигероєм став Жичиков, який заробив другу жовту картку. Ще за дві хвилини Сидоренко парирував замикання подачі у виконанні Ткачука, виконавши подвійний сейв, однак вже на 75-й йому довелося виймати м'яч із сітки – це Плакса вгатив із дистанції в дальній кут. 0:2!

Питання щодо переможця були зняті, а наприкінці зустрічі Плакса ще й дубль оформив. Родіон встановив остаточний рахунок у зустрічі (0:3), завдяки чому Олександрія покинула зону перехідних матчів. Туди опускаєтсья Металіст 1925, який зазнав п'ятої поразки поспіль.