Динамо – Оболонь: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Шовковський приготував реванш з однією зміною
Динамо приймає Оболонь в 17 турі чемпіонату України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Завершальний офіційний поєдинок перед зимовою паузою. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Оболонь на "Футбол 24", стартує о 15:00. Олександр Шовковський прагне взяти реванш за кубкову поразку, якої динамівці зазнали ще з Мірчею Луческу, та повернутися на 5 позицію (першу за втраченими очками разом з Шахтарем). Після перемоги над Металіст 1925 в основі київського клубу лише одна зміна. Георгій Бущан посунув у запас Руслана Нещерета. Водночас Валерій Іващенко змінив 50% польових гравців порівняно з попередньою зустріччю проти Колоса (0:0).
Динамо – Оболонь: анонс і прогноз на матч УПЛ
Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат
Оболонь: Кичак – Карась, Вовкун, Лук'янчук – Мединський, Черненко, Мороз, Косовський, Прокопенко – Тарануха, Краснопір
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