Завершальний офіційний поєдинок перед зимовою паузою. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Оболонь на "Футбол 24", стартує о 15:00. Олександр Шовковський прагне взяти реванш за кубкову поразку, якої динамівці зазнали ще з Мірчею Луческу, та повернутися на 5 позицію (першу за втраченими очками разом з Шахтарем). Після перемоги над Металіст 1925 в основі київського клубу лише одна зміна. Георгій Бущан посунув у запас Руслана Нещерета. Водночас Валерій Іващенко змінив 50% польових гравців порівняно з попередньою зустріччю проти Колоса (0:0).

Динамо – Оболонь: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Оболонь: Кичак – Карась, Вовкун, Лук'янчук – Мединський, Черненко, Мороз, Косовський, Прокопенко – Тарануха, Краснопір

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