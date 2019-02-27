Зеніт побореться з Динамо за хавбека Роми Чоріча

Півзахисник Роми Анте Чоріч став об'єктом інтересу Зеніта. Нагадаємо, інтерес до хорвата приписують і київському Динамо.

Зеніт готовий підписати півзахисника Роми Анте Чоріча. Пітерський клуб може викласти за 21-річного хорвата 12 млн євро, інформує Riafan.

Росіяни слідкували за перспективним хавбеком ще до його переходу в Рому та були готові заплатити за футболіста 7 млн євро, проте Чоріч в підсумку опинився в Італії. Представники Зеніта вже начебто контактували з оточенням гравця щодо потенційного переходу.

Динамо націлилось на хавбека Роми Чоріча

Буквально вчора з'явилась інформація, що Чорічем цікавиться київське Динамо, яке готове підписати хорвата до закриття трансферного вікна в Україні (1 березня).

21-річний півзахисник приєднався до Роми влітку 2018 року з Динамо Загреб, але не зміг завоювати місце у складі "джалороссі". В поточному сезоні Чоріч провів лише один неповний матч у Серії А та одного разу вийшов на заміну в поєдинку Ліги чемпіонів – проти Реала.

Нагадаємо, нещодавно Зеніт підписав захисника Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького.

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