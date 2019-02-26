Бєсєдін – про конкуренцію з Солем: Головне, щоб вона була здоровою

Нападник Динамо Артем Бєсєдін розповів про стан свого здоров'я і конкуренцію з Франом Солем.

"Вже все добре. Ходжу без милиць. З кожним днем ​​нозі все краще. Скучив за командою, за футболом і вболівальниками. Вже не знаю, що робити. Коли матчі, намагаюся підтримати команду.

I'll be back: чому Динамо не варто списувати Бєсєдіна

Відновлення займе приблизно ще два місяці. Якщо все буде добре, то потім вийду на поле. На "ахілл" уже збільшуємо навантаження. Потрібно продовжувати в такому ж темпі.

Фран Соль? Слава Богу, що він почав забивати. Після Іспанії всі цього чекали. Він дуже хороший хлопець і футболіст. Я радий за нього. Конкуренція? Були різні ситуації, коли були Мораєс, Мбокані. Конкуренція буде завжди. Це нормально. Головне, щоб вона була здоровою. Це піде тільки на користь. Потрібно виходити і виконувати свою роботу", – сказав Бєсєдін в ефірі FootballHub.

Соль назвав головну зірку Динамо

В нинішньому сезоні Артем зіграв за Динамо 8 матчів в чемпіонаті України, в яких відзначився одним забитим голом.