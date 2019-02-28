Фаворов: Навіть не маю уявлення, що це таке – єврокубки

Захисник Десни Денис Фаворов озвучив завдання команди на залишок сезону.

"Мета потрапити у першу шістку стоїть з початку чемпіонату. Просто зараз залишилися три останніх, а значить, найважливіших, тури.

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Кожна гра – вирішальна. Навіть проти Динамо в наступному турі. Якщо вийде зачепитися за нічию, саме це очко може на фініші допомогти з попаданням до шістки. Тому будемо боротися до останнього.

Якщо чесно, я навіть не маю уявлення, що це таке – єврокубки! Але щоб потрапити в них – зробимо все", – розповів футболіст порталу "Сегодня".