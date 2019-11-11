Денисов закликав Суркіса навести порядок на фанатських секторах Динамо

Відомий телеведучий Олександр Денисов звернувся до президента Динамо Ігоря Суркіса після вчорашніх скандальних подій у центральному матчі 14-го туру УПЛ.

"Ігоре Михайловичу, підтримайте український футбол і розберіться з цією проблемою. Крім вас порядок в цих секторах ніхто не зможе навести. Ніхто не зможе зробити так, щоб це припинилося. Від вас залежить якщо не все, то дуже велика частина того, щоб це зупинити.

Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

Це в цілому імідж і репутація, як ваша особисто, на європейській арені, так і клубу Динамо і всього українського футболу. Завтра ці кадри облетять весь футбольний світ: і Європу, і Південну Америку, і всюди буде фігурувати гостьовий сектор Динамо. Навіщо це треба?

Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги

З цим треба покінчити раз і назавжди, тим більше, прецедентів була маса. Давайте ставити крапку в цій історії. Я думаю, всі підтримають і Тайсона, і гравців Динамо, які вчинили гідно і просто молодці", – сказав Денисов в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, під час вчорашнього матчу Шахтар – Динамо з фанатського сектору киян лунали расистські вигуки на адресу Тайсона та інших темношкірих гравців Шахтаря. Арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч на декілька хвилин.

Шахтар – Динамо: 3 травми, вилучення, скандал – гравці ротації і збірної України вбивають чемпіонську інтригу УПЛ