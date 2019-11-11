Денисов призвал Суркиса навести порядок на фанатских секторах Динамо

Известный телеведущий Александр Денисов обратился к президенту Динамо Игорю Суркису после вчерашних скандальных событий в центральном матче 14-го тура УПЛ.

"Игорь Михайлович, поддержите украинский футбол и разберитесь с этой проблемой. Кроме вас, порядок в этих секторах никто не сможет навести. Никто не сможет сделать так, чтобы это прекратилось. От вас зависит если не все, то очень большая часть того, чтобы это остановить.

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Это в целом имидж и репутация, как ваша лично, на европейской арене, так и клуба Динамо и всего украинского футбола. Завтра эти кадры облетят весь футбольный мир: и Европу, и Южную Америку, и везде будет фигурировать гостевой сектор Динамо. Зачем это надо?

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С этим надо покончить раз и навсегда, тем более, прецедентов была масса. Давайте ставить точку в этой истории. Я думаю, все поддержат и Тайсона, и игроков Динамо, которые повели себя достойно и просто молодцы", – сказал Денисов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, во время вчерашнего матча Шахтер – Динамо с фанатского сектора киевлян звучали расистские выкрики в адрес Тайсона и других темнокожих игроков Шахтера. Арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч на несколько минут.

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