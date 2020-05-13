Дембеле повернувся до розташування Барселони

Вінгер іспанської Барселони Усман Дембеле вперше за тривалий час з'явився на тренувальній базі команди.

Французький форвард приїхав на медогляд у рамках процесу відновлення від травми, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дембеле проходить реабілітацію після серйозного ушкодження правого стегна та хірургічного втручання. 22-річний вінгер, однак, не допоможе Барсі в чемпіонаті Іспанії, оскільки був виключений із заявки на чемпіонат і не проходив тестування на коронавірус. Щоправда, Дембеле зберігає шанси на участь у поєдинках Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні одіозний нападник провів лише 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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