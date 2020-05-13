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Барселона більше не вірить в Дембеле – 150 мільйонів за скандали та хронічний лазарет

11:20 764 Читать на русском
Барселона більше не вірить в Дембеле – 150 мільйонів за скандали та хронічний лазарет
Усман Дембеле / DIARIO AS

Нападник Барселони Усман Дембеле вичерпав кредит довіри у каталонському клубі.

Дембеле перебрався в Барселону із дортмундської Борусії влітку 2017 року за 125 млн євро (з різноманітними бонусами сума може досягти 150 млн). Відтоді француз не радує керівництво команди стабільними виступами.

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Однією з проблем Дембеле є його надмірний травматизм. За три роки в столиці Каталонії француз отримав 8 травм, через які пропустив 425 днів або 70 матчів. Саме цей фактор разом із незадовільною поведінкою виконавця поза полем став причиною, яка спонукає Барселону планувати майбутнє вже без Усмана, повідомляє AS.

За інформацією видання, клуб незадоволений оточенням гравця, яке не сприяє професійному ставленню Усмана до способу життя. Зазначається, що француз серйозно порушує режим сну та харчування. Тепер у Барселони проблема, що робити з Дембеле. Утримання такого гравця в умовах кризи стає недозволеною розкішшю, тому каталонці спробують включити його в один із обмінів, як і у випадку з Філіппе Коутінью.

Додамо, що у нинішньому сезоні Усман Дембеле провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді минулого року.

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Барселона Барселона Трансфери Барселони Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
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