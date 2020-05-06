Дембеле не здаватиме тест на коронавірус – Барселона знову втратила невдаху через епічний курйоз

Іспанська Барселона повертається до тренувань після карантину, проте її вінгер Усман Дембеле знову не допоможе команді.

Французький форвард навіть не буде допущений до тестування на COVID-19 перед відновленням тренувань "блаугранас", повідомляє Cadena SER.

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За рішенням Ла Ліги, тестують усіх заявлених на чемпіонат гравців команди. Однак, Дембеле був відкликаний Барсою, коли отримав чергову важку травму. Його місце в заявці посів екстрено підписаний нападник – Мартін Брейтвейт. Наразі невідомо, чи через цей трансферний курйоз Дембеле взагалі зможе допомогти каталонцям у фінальній частині Прімери.

Однак, втрата 22-річного навряд нестиме серйозні наслідки для Барселони. У нинішньому сезоні в його активі лише 5 матчів у чемпіонаті, в яких вінгер забив 1 м'яч.

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