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Дембеле не здаватиме тест на коронавірус – Барселона знову втратила невдаху через епічний курйоз

6 травня 11:34 794 Читать на русском
Дембеле не здаватиме тест на коронавірус – Барселона знову втратила невдаху через епічний курйоз
Усман Дембеле / EFE

Іспанська Барселона повертається до тренувань після карантину, проте її вінгер Усман Дембеле знову не допоможе команді.

Французький форвард навіть не буде допущений до тестування на COVID-19 перед відновленням тренувань "блаугранас", повідомляє Cadena SER.

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За рішенням Ла Ліги, тестують усіх заявлених на чемпіонат гравців команди. Однак, Дембеле був відкликаний Барсою, коли отримав чергову важку травму. Його місце в заявці посів екстрено підписаний нападник – Мартін Брейтвейт. Наразі невідомо, чи через цей трансферний курйоз Дембеле взагалі зможе допомогти каталонцям у фінальній частині Прімери.

Однак, втрата 22-річного навряд нестиме серйозні наслідки для Барселони. У нинішньому сезоні в його активі лише 5 матчів у чемпіонаті, в яких вінгер забив 1 м'яч.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія коронавірус футбольні курйози Ла Ліга Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Усман Дембеле Усман Дембеле
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