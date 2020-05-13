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Дембеле вернулся в расположение Барселоны

13 мая 23:45 9 Читати українською
Дембеле вернулся в расположение Барселоны
Усман Дембеле / ФК Барселона

Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле впервые за долгое время появился на тренировочной базе команды.

Французский форвард приехал на медосмотр в рамках процесса восстановления от травмы, сообщает официальный сайт клуба.

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Дембеле проходит реабилитацию после серьезного повреждения правого бедра и хирургического вмешательства. 22-летний вингер, однако, не поможет Барсе в чемпионате Испании, поскольку был исключен из заявки на чемпионат и не проходил тестирование на коронавирус. Правда, Дембеле сохраняет шансы на участие в поединках Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне одиозный нападающий провел лишь 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона Барселона Испания
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