Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

Андрій Лунін може серйозно постраждати від ситуації з пандемією коронавірусу. Навіть Реал Мадрид, неприступна фінансова фортеця, вимушений похитнутися і піти на радикальні кроки.

Що вже казати за таких монстрів, як Барселона та Атлетіко – мильна бульбашка епохи божевільних окладів може луснути в будь-який момент, і це загроза для десятків зірок і символів Прімери. Лунін і так отримує одну з найнижчих зарплат у Реалі, але його чекає неприємний сюрприз. Хай не в цьому сезоні, а з наступного. Раніше у клубних офісах на Сантьяго Бернабеу домовилися про урізання доходів гравців і тренерів на 10%. Тепер же, незалежно від цього зниження, Флорентіно Перес готує ще гірші новини, запевняє AS. Постраждають навіть найвищі чини клубу.

Лунін випередив конкурента в Реалі через економічні мотиви – AS розсекретив зарплати обох

Йдеться уже про 30% скорочення, для всіх однакове. Водночас це не стосується 800 простих працівників, які отримують значно менше. Ситуація в Іспанії складна.Ситуація в Іспанії складна. Так, кількість смертей від COVID-19 впала до найменшого рівня за останні 2 місяці, але існують дуже сумні прогнози щодо повернення матчів з вболівальниками (не раніше 2021 року), а це значна частина доходів. Крім цього, страждає маркетинг – ніхто не купує футболки та інші товари у клубних магазинах, а загальний стан у країні (зростання безробіття, рекордне падіння економіки за 90 років – на понад 5%, і це далеко не межа) викликає величезні побоювання. За таких умов навіть Реал, який міг похвалитися збалансованою фінансовою політикою, зазнає шалених втрат.

Добре продуманий, як здавалося ще на початку 2020 року, бюджет передбачав доходи на суму 822 млн євро. Вона складається з 4-х частин: 161 мільйон з продажу абонементів та одноразових квитків, 109 мали принести товариські матчі та міжнародні ігри (спаринги – лише 10 мільйонів), 180 – телевізійні права та 371 – маркетинг. Усі ці сектори зазнають вагомих збитків. Зважаючи на те, що витрати передбачені на рівні 741 млн євро, навіть цілком реальні 20% втрат загрожують фінансовій безпеці та поверненням до ери великих боргів.

Зараз Реал витрачає на зарплати гравцям головної команди, зокрема, й орендованому Луніну, загалом 283 мільйони. Українець втратить статус доларового мільйонера, а його гаманець схудне на майже 12 мільйонів гривень у перерахунку на нашу валюту. Відтак завдяки різкому урізанню можна заощадити 85 млн євро, а якщо взяти гравців молодіжного рівня і директорат, то сума заокруглиться до 100. За нинішніх часів можна сміливо називати зарплати деяких футболістів безсоромними. Так, провальний уже не перший сезон Гарет Бейл заробляє чистими 14,5 млн євро на рік, а з бонусами може доходити до всіх 17. Це стільки ж, як і капітан Мадрида Серхіо Рамос. Тільки цей дует мав би полегшити бюджет "вершкових" щонайменше на 10 мільйонів!

Той же ПСЖ планує різати зарплати на 50%, хоча паризькі суперзірки, звісно ж, виступили проти – адже саме гроші стали однією з головних спокус для гри в чемпіонаті з низькою конкуренцією за чемпіонство. Реал відчуває проблеми навіть через такі речі, як закриття клубного музею, який щороку приносив приблизно 60 млн (20 євро за квиток у середньому, 3 мільйони відвідувачів). А ще ж 25 мільйонів виручки з магазинів атрибутики, які також зачинені до кращих часів. Добре, що хоч іспанське платне телебачення рятує від банкрутства, підставляючи своє могутнє плече взамін за права на трансляції матчів, яких уже 2 місяці нема і ще мінімум 1 не буде.

Та ж Барселона на квитках та музеї втратить до кінця поточного сезону 50 млн євро, ще 39 – на телеправах, а 20-25 недоотримають від клубного магазину. А ще з ситуація з компенсацією власникам абонементів. Реал та Атлетіко повернуть гроші за матчі без глядачів, а Барса, в якої вони і так одні з найдешевших у Лізі, шукає інший спосіб. Загальну суму збитків оцінюють у 120-140 млн. Понизити бюджет на 250 мільйонів євро за сезон – нелегка справа. Каталонський клуб планував заробити понад 1 мільярд, а відразу 680 млн спрямувати на зарплати. Це дуже багато, бо вже 65% від доходів. Прогнозують, що бюджет схудне до 750 мільйонів. Відтак доведеться урізати доходи Мессі та компанії сумарно аж на 230 млн!

Видання Marca визначило власників найбільш безсоромно щедрих зарплат як для часів застою, викликаного кризою COVID-19. Реал сподівається загнати Хамеса Родрігеса та Гарета Бейла. Уже не за 100 і навіть не за 50 мільйонів євро. Бодай за 20, а далі взагалі, може й, безкоштовно. Валлієць – приклад того, як футболісти здають після підписання нових космічних контрактів. Відіграв топовий сезон 2015/16, вибив захмарну зарплату і... зник. Таке враження, що переймається гольфом більше, ніж футболом. Хоча коли повертався, приносив Лігу чемпіонів, як тоді в Києві проти Ліверпуля. Хамес заробляє 8 млн і також уже давно не входить у плани Зідана – колумбійські ЗМІ запевняють, що на 80% він буде в Атлетіко.

Усман Дембеле заробляє непристойно багато (12 млн на рік) ще й тому, що постійно лікується, як не порушує дисципліну. Барселона витратила на француза 140 мільйонів євро та стала заручницею ситуації, з якої не існує виходу – жоден клуб і близько не заплатить за нього подібної суми. Схожий провал очікував Коутінью, тільки бразилець обійшовся у 160 млн. Плюс його зарплата: 13,5 млн на рік зовсім не відповідають внеску екс-лідера Ліверпуля, якого також можуть прилаштувати деінде максимум на правах оренди.

Атлетіко з радістю продав би Дієго Косту, але хто ж захоче платити скандальному форварду 9 мільйонів щороку? Радше за все, безкоштовно покине мадридський клуб влітку 2021 року. Тома Лемар загубився в команді Сімеоне, але заробляє не менше за лідерів і символів "матрацників" – Сауль Ньїгес з Коке отримують по 7 млн євро. Ще один гравець, якого виставляють і виставляють на трансфер, а охочих не знаходять, знову з Атлетіко – Вітоло. Колишній конкурент Коноплянки часів Севільї своїх 5 мільйонів річних не відпрацьовує, як і француз, значно знизивши показники голів і асистів.

Захисник Ельякім Мангала приходив у Манчестер Сіті з минулим як одного з найкращих центрбеків, але зараз його 2-мільйонна зарплатня також відлякує всіх претендентів, хоча на фоні інших гравців зі списку Marca не так і вражає. Йти на компроміс з клубами чи вперто стояти на своїх вимогах, обирати шлях війни? Схоже, питання збереження "стратосферних зарплат" буде особливо болючим і в наступному сезоні. Проблема в тому, чи зможуть клуби платити такі гроші, ще й гравцям, які вносять зовсім не так багато, як сподівалися.

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