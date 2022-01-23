Дембеле не приїхав на тренування Барселони – опальний вінгер хотів уникнути приниження від Хаві перед всією командою
Нападник Барселони Усман Дембеле остаточно ховає свою кар'єру на Камп Ноу.
Француз раптово вирішив не приїхати на нинішнє тренування команди перед вильотом на поєдинок з Алавесом, повідомляє AS.
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У телефонній розмові Дембеле поскаржився на проблеми зі шлунком, однак клуб не надто повірив у ці виправдання. Скидається на те, що чемпіон світу просто уникав особистої зустрічі з Хаві. Головний тренер Барселони знову залишив Усмана поза заявкою на матч, тому вінгер не горів бажанням бути поруч з командою в такий принизливий момент.
Барселона планує ретельно дослідити проблеми Дембеле. Якщо 24-річний гравець справді вигадав їх сам, то отримає величезний штраф.
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