Француз раптово вирішив не приїхати на нинішнє тренування команди перед вильотом на поєдинок з Алавесом, повідомляє AS.

"Він знає, як це працює", – Хаві поділився найближчими перспективами Дембеле

У телефонній розмові Дембеле поскаржився на проблеми зі шлунком, однак клуб не надто повірив у ці виправдання. Скидається на те, що чемпіон світу просто уникав особистої зустрічі з Хаві. Головний тренер Барселони знову залишив Усмана поза заявкою на матч, тому вінгер не горів бажанням бути поруч з командою в такий принизливий момент.

Барселона планує ретельно дослідити проблеми Дембеле. Якщо 24-річний гравець справді вигадав їх сам, то отримає величезний штраф.

Юве перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмола хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду