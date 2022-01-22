"Він знає, як це працює", – Хаві поділився найближчими перспективами Дембеле
16:14 - Читать на русском
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес готовий знову прийняти Усмана Дембеле.
"Ситуація з Усманом Дембеле не змінилася. Він добре тренується, він розслаблений та спокійний, але йому потрібно визначитися зі своїм майбутнім — він знає, як це працює", — цитує Хаві Marca.
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Нагадаємо, через небажання Усмана підписувати контракт на умовах каталонського клубу його відсторонили від матчів, але нападник продовжує тренуватись з основою "блаугранас".
Раніше спортивний директор Барси заявив, що Дембеле повинен покинути клуб.
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