Дембеле не приехал на тренировку Барселоны – опальный вингер хотел избежать унижения от Хави перед всей командой
Нападающий Барселоны Усман Дембеле окончательно хоронит свою карьеру на Камп Ноу.
Француз внезапно решил не приехать на нынешнюю тренировку команды перед вылетом на поединок с Алавесом, информирует AS.
"Он знает, как это работает", – Хави поделился ближайшими перспективами Дембеле
В телефонном разговоре Дембеле пожаловался на проблемы с желудком, однако клуб не слишком поверил в эти оправдания. Похоже, что чемпион мира просто избегал личной встречи с Хави. Главный тренер Барселоны снова оставил Усмана вне заявки на матч, поэтому вингер не горел желанием быть рядом с командой в такой унизительный момент.
Барселона планирует тщательно изучить проблему Дембеле. Если 24-летний игрок действительно придумал их сам, то получит огромный штраф.
Юве перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмола хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду