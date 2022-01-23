Француз внезапно решил не приехать на нынешнюю тренировку команды перед вылетом на поединок с Алавесом, информирует AS.

"Он знает, как это работает", – Хави поделился ближайшими перспективами Дембеле

В телефонном разговоре Дембеле пожаловался на проблемы с желудком, однако клуб не слишком поверил в эти оправдания. Похоже, что чемпион мира просто избегал личной встречи с Хави. Главный тренер Барселоны снова оставил Усмана вне заявки на матч, поэтому вингер не горел желанием быть рядом с командой в такой унизительный момент.

Барселона планирует тщательно изучить проблему Дембеле. Если 24-летний игрок действительно придумал их сам, то получит огромный штраф.

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